Alejandro Falla si ritira dal tennis professionistico

Alejandro Falla ha deciso di terminare la sua carriera come tennista professionista all’età di 34 anni.

Il colombiano, uno dei più carismatici giocatori sudamericani del circuito, è stato come best ranking al n. 48 nella classifica ATP (nel 2012).

Da segnalare come uno degli incontri più importati della sua carriera il primo turno del torneo di Wimbledon nel 2010, dove fu molto vicino a battere Roger Federer.

Nei tornei dello Slam, come miglior risultato, arrivò agli ottavi di finale al Roland Garros nel 2011.

in carriera non ha vinto alcun titolo ATP, ma disputò due finali ad Halle nel 2014 dove perse da Roger Federer e a Bogotà nel 2013 quando fu sconfitto da Ivo Karlovic.

Attualmente, Falla era al 648 ° posto nella gerarchia mondiale, e il suo ultimo incontro disputato è stato nel primo turno del Challenger di Monterrey, nell’ottobre del 2017.