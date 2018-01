Australian Open: Il programma di Venerdì 26 Gennaio. In campo Roger Federer e la nostra Elisabetta Cocciaretto

Rod Laver Arena – Ora: 05:00 (ora locale: 15:00)

1. M. Bahrami / F. Santoro vs P. Cash / M. Woodforde

2. T.Babos / K.Mladenovic vs E.Makarova / E.Vesnina

Non prima delle ore 09:30

4. H.Chung vs R.Federer

Margaret Court Arena – Ora: 05:00 (ora locale: 15:00)

1. Xinyu.Wang vs C. Burel

2. R. Molleker / H. Squire vs H.Gaston / C.Tabur

Show Court 3 – Ora: 05:00 (ora locale: 15:00)

1. E.Cocciaretto vs E.Liang

2. C. Tseng vs A.Mchugh

3. E.Liang / Xinyu.Wang vs V. Apisah / L.Sun

Court 5 – Ora: 05:00 (ora locale: 15:00)

1. S.Korda vs M.Miladinovic

2. D.Wagner vs A.Lapthorne

Court 7 – Ora: 05:00 (ora locale: 15:00)

1. M.Buis / Y.Kamiji vs D.De Groot / A.Van Koot

2. A.Hewett / G.Reid vs S.Houdet / N.Peifer

3. D.Alcott vs H.Davidson

TBA – Ora: 08:00 (ora locale: 18:00)

1. M.Martínez Sánchez / M.Demoliner vs T.Babos / R.Bopanna

2. E.Makarova / B.Soares vs G.Dabrowski / M.Pavic