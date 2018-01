Australian Open Junior, torneo maschile: il programma dei quarti

Timofey Skatov e Marko Miladinovic continuano a vincere agli Australian Open Junior.

Il russo, primo favorito del seeding. si è trovato in grossa difficoltà nell’incontro di ottavi di finale contro il turco Ere, già n.1765 ATP: dopo aver perso il primo set per 6-0, Skatov è finalmente riuscito ad entrare in partita ed è riuscito a chiudere la sfida per 6-3 al terzo.

Marko Miladinovic, invece, non ha avuto alcun problema nel battere il tedesco Rudolf Molleker in quello che si presupponeva poter essere il match più interessante di giornata. Un comodo 6-3 6-4 in favore del serbo, prossimo avversario del francese Gaston, piuttosto riposato grazie al ritiro del suo avversario Zakharov ad inizio secondo set.

Da segnalare, infine, la cavalcata del britannico McHugh, che ha sconfitto il ceco Styler ed ora se la vedrà con la wild card australiana Hijikata. Attenzione alla possibile sorpresa nella parte alta del tabellone…

RISULTATI DI GIORNATA – TORNEO MASCHILE

(1) Skatov b. Erel 0-6 7-5 6-3

(6) Tseng b. Gimenez 6-2 7-6(5)

McHugh b. (14) Styler 7-6(1) 6-3

(WC) Hijikata b. Baird 6-4 6-3

(7) Korda b. (Q) Henning 4-6 6-1 6-4

Ho b. Marek 6-1 3-6 7-5

(5) Gaston b. (12) Zakharov 7-5 1-0 Rit.

(2) Miladinovic b. Molleker 6-3 6-4

QUARTI DI FINALE

(1) Skatov vs (6) Tseng

McHugh vs (WC) Hijikata

(7) Korda vs Ho

(5) Gaston vs (2) Miladinovic

Lorenzo Carini