WTA Newport Beach: I risultati del Day 1. Subito eliminata Francesca Schiavone

Esordio amaro per Francesca Schiavone nel torneo Wta 125 di Newport Beach, in California. La 37enne milanese, numero 96 del ranking mondiale e quarta favorita del seeding, ha ceduto al primo turno con il punteggio di 36 62 61, in un’ora e 49 minuti, alla slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 138 Wta.

WTA Newport Beach 125 | Cemento | $150.000 – 1° Turno

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Francesca Schiavone vs Anna Karolina Schmiedlova



WTA Newport Beach Francesca Schiavone [4] Francesca Schiavone [4] 6 2 1 Anna Karolina Schmiedlova Anna Karolina Schmiedlova 3 6 6 Vincitore: A. SCHMIEDLOVA

1 Aces 04 Double Faults 463% 1st Serve % 55%21/46 (46%) 1st Serve Points Won 22/41 (54%)9/27 (33%) 2nd Serve Points Won 17/33 (52%)4/12 (33%) Break Points Saved 3/8 (38%)12 Service Games Played 1219/41 (46%) 1st Return Points Won 25/46 (54%)16/33 (48%) 2nd Return Points Won 18/27 (67%)5/8 (63%) Break Points Won 8/12 (67%)12 Return Games Played 1230/73 (41%) Total Service Points Won 39/74 (53%)35/74 (47%) Total Return Points Won 43/73 (59%)65/147 (44%) Total Points Won 82/147 (56%)

96 Ranking 138

37 Age 23

Milan, Italy Birthplace Kosice, Slovakia

Milan, Italy Residence Bratislava, Slovakia

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 5′ 9″ (1.76 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 139 lbs. (63 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro (2011)

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

8 Career Titles 2

$11,203,161 Career Prize Money $1,657,316

