Davis Cup – Giappone vs Italia. Ecco i convocati italiani. Il Giappone senza Nishikori

In vista dell’incontro di Coppa Davis tra Giappone e Italia valido per il primo turno del World Group 2018 in programma dal 2 al 4 febbraio a Morioka, Corrado Barazzutti ha convocato i seguenti giocatori: Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Simone Bolelli e Andreas Seppi.

Quinto uomo sarà Thomas Fabbiano.

Il team italiano partirà venerdì per il Giappone. Si giocherà sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka.

Il capitano giapponese Satoshi Iwabuchi, che ha dovuto rinunciare a Kei Nishikori rientrato nel circuito solo questa settimana dopo un lungo stop per infortunio ha invece scelto: Taro Daniel, Go Soeda, Yuichi Sugita e Yasutaka Uchiyama.

Aggregato come quinto uomo il doppista Ben McLachan.