Da Melbourne: Rafael Nadal “Chi governa il circuito dovrebbe pensare un po’ a cosa sta succedendo. Troppi giocatori si stanno infortunando. Dovrebbero pensare alla salute dei giocatori”

Rafael Nadal : “E’ difficile sapere quale muscolo preciso è interessato, perchè l’ho accusato pochi minuti fa ed è un tipo di infortunio difficile da interpretare in modo immediato. Domani farò una risonanza qui e lo sapremo”.

“Ho iniziato a sentire il muscolo un po’ stanco nel terzo, ma giocavo in modo normale senza limitazioni. Poi nel quarto facendo un movimento per recuperare una palla corta, ho sentito qualcosa. In quel momento pensavo che qualcosa era successo, ma non capivo quanto fosse seria la cosa. Avevo la gamba bloccata, non sopportavo il dolore e sapevo di non poter vincere”.

“Sono momenti duri, non è la prima volta che fallisco un’opportunità così importante. Sono una persona positiva, ma oggi ho perso la possibilità di essere in una semifinale Slam e di lottare per un titolo importante. In questo torneo è già successo un paio di volte nella mia vita, quindi è veramente difficile da accettare. Ho lavorato duramente per essere qui. Forse se avessi avuto la possibilità di lavorare come lo scorso anno, questo non sarebbe successo. Ma non ho potuto”.

“Abbiamo fatto tutte le cose che credevamo fossero giuste per essere pronto, e lo ero. Stavo giocando bene ed era un match dove poteva accadere di tutto: potevo vincere, potevo perdere. Sono onesto, anche lui stava giocando bene, in modo molto aggressivo, ma io stavo lottando, ero avanti due set a uno. Ora devo recuperare, tornare a casa, stare coi miei cari e andare avanti”.

“No, non c’è un motivo che capita spesso qui, semplicemente è successo. Chi governa il circuito dovrebbe pensare un po’ a cosa sta succedendo. Troppi giocatori si stanno infortunando. Dovrebbero pensare alla salute dei giocatori non con la prospettiva di adesso, quando stiamo giocando, ma con una prospettiva futura, perchè c’è vita dopo il tennis. Non so cosa ci succederà in futuro se continueremo a giocare su queste superfici così dure”.