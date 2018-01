Australian Open: Roger Federer supera l’ostacolo Fucsovics ed ora l’attende Tomas Berdych (Video)

Roger Federer (ATP 2) non ha avuto grossi problemi nel superare anche gli ottavi degli Australian Open.

Roger ha sconfitto Marton Fucsovics (80) con il punteggio di 6-4 7-6 (7/3) 6-2 in poco più di due ore di gioco.

Contro un giocatore molto regolare negli scambi da fondo campo, Federer ci ha messo alcuni game a prendere le misure e alla fine ha dovuto solo stringere i denti nel secondo set, nel quale l’equilibrio è stato rotto soltanto al tie-break. Roger, per la prima volta impegnato nella day session, ha vinto la prima frazione grazie a un break nel decimo game dopo avere avuto tre occasioni consecutive nel corso del sesto gioco.

Nel già citato tie-break il 25enne ungherese ha poi esaurito tutte le energie, rendendo vita facile al rossocrociato nel terzo e decisivo set.

Federer ha raggiunto per la 52a volta in carriera i quarti di finale in uno Slam e diventa anche il giocatore più anziano a raggiungere i quarti a Melbourne dal 1977 (l’ultimo fu Ken Rosewall, all’età di 42 anni). Ora sfiderà Tomas Berdych (19) che ha superato per 6-1 6-4 6-4 Fabio Fognini (25).

La partita punto per punto