Australian Open, Fabio Fognini non delude e conquista gli ottavi di finale

Non accadeva dal Roland Garros del 1976, dai tempi di Panatta e Barazzutti, di poter vantare due italiani contemporaneamente agli ottavi di finale di un torneo dello Slam. A distanza di quattro anni, Fabio Fognini eguaglia il suo miglior risultato di sempre ottenuto a Melbourne battendo Julien Benneteau col punteggio di 3-6 6-2 6-1 4-6 6-3 in 3 ore esatte di partita. L’azzurro, uscito sconfitto nell’unico precedente giocato contro il francese 8 anni fa a Wimbledon, ha avuto bisogno di un set prima di carburare e trovare il giusto assetto tattico per contrastare la regolarità di Benneteau. Grazie al successo sul transalpino, il ligure non tradisce le aspettative e si avvicina progressivamente alla top 20, classifica che potrebbe già raggiungere in caso di approdo ai quarti di finale. Al prossimo turno, infatti, Fabio Fognini sfiderà Tomas Berdych che ha superato Juan Martin Del Potro. Con questa voglia e con un pizzico di continuità in più nell’arco del match, sognare non costa più nulla.

PRIMO SET

Partito ordinato, Julien Benneteau ha fatto valere sin da subito le sue geometrie mostrando una regolarità invidiabile. Sorpreso dall’efficacia del gioco del francese, Fognini va in difficoltà subendo il break nel secondo game del match. Pronti e via, avanti 3 a 0, il transalpino richiede l’intervento del trainer per un fastidio di lieve entità alla pianta del piede sinistro ma senza conseguenze di rilievo. L’azzurro si sblocca solamente nel quarto game dovendo comunque cancellare un’insidiosa palla del doppio break. Benneteau continua ad orchestrare la manovra offensiva magistralmente, risultando sempre preciso ed abile a trovare soluzioni nei pressi della riga ma soprattutto non perde un punto con la prima di servizio sino al settimo game. Costretto a giocare molto lontano dalla riga di fondo, Fognini salva un’ulteriore palla break nel sesto game ed è troppo spesso relegato a giocare a circa 2-3 metri dalla riga di fondo campo. Senza commettere errori rilevanti e attraverso una prestazione convincente e consistente, Julien Benneteau fa calare il sipario sul set d’apertura: affronta la prima situazione di difficoltà sul suo servizio annullando una pericolosa palla break e chiude i conti 6-3.

SECONDO SET

L’azzurro fatica a scompaginare i piani al francese sebbene ora qualche spiraglio di luce inizi ad intravedersi. “Fogna” pre le danze al servizio, contrasta efficacemente una palla break e si assicura il game d’apertura del parziale. Il quarto game risulta decisivo nell’economia del set e non solo. Benneteau inizia a regalare qualcosina di più mentre Fabio ritrova il suo gioco e le misure del campo. L’azzurro opera il break – sontuoso il passante incrociato di rovescio ad infilare il transalpino – e si porta avanti 3-1 nel punteggio. Il tennista ligure consolida il break di vantaggio seppur fronteggiando un palla del controbreak. Ora Fognini è in fiducia, specialmente con il dritto anticipato, soluzione tattica che si rivelerà vincente. Si segue l’ordine dei servizi. Fabio tiene la battuta senza salvare palle break solamente per la seconda volta nell’incontro e si issa sul 5-2. Nel gioco successivo, Fognini sale in cattedra e sfrutta il momento di appannamento del francese: 6-2 Fognini e perfetto equilibrio nel computo dei set.

TERZO SET

Fabio è salito di livello, centrato e focalizzato nel giocare al meglio punto a punto. Il francese, dal canto suo, ha perso – come prevedibile lo smalto di inizio match e cala progressivamente. Abbandonato dal servizio, Benneteau soffre terribilmente la risposta dell’azzurro che gioca sempre più sul velluto. Fognini strappa il servizio al transalpino e si porta sul 3-0 grazie al break maturato precedentemente nel secondo gioco del parziale. Il numero uno d’Italia gestisce le operazioni mentre il francese deve subire il secondo break del set, complice un Fognini paradisiaco col dritto in grado anche di stupire gli esigenti spettatori dell’Hisense Arena. Con una facilità di gioco degna dei più grandi, Fognini si issa sul 6-1. Si va al quarto set.

QUARTO SET

Fognini gioca più vicino al campo al contrario del primo set mentre il francese non sa più che pesci pigliare, falloso col dritto e con lapalissiane difficoltà a far viaggiare la palla. Si procede on serve sino al settimo game, con l’azzurro che ha allentato un po’ la presa e Benneteau che prova a variare maggiormente il gioco inserendo nella sua trama di gioco qualche sortita a rete improvvisa. Nell’ottavo game il francese piazza un inaspettato break: alla seconda chance utile, Benneteau incrementa il vantaggio e stuzzica Fabio – memore dei precedenti dell’azzurro in situazioni simili – urlandogli in faccia su un errore non forzato commesso da Fabio. Fognini non si scompone, rimane sul pezzo e si riprende il maltolto. Ottenuto il controbreak, Benneteau è bravo a non mollare un centimetro e mettere pressione al suo avversario che alla prima palla più complicata da governare incappa nell’errore. Gratuito di rovescio del ligure e set nelle mani di Benneteau: 6-4 per il francese, agguantato Fognini e quinto set decisivo.

QUINTO SET

Julien Benneteau parte al servizio e si garantisce il game inaugurale del parziale con autorità. Con le unghie e con i denti, “Fogna” fa suo il secondo gioco ai vantaggi trovando due prodezze di cui una a rete e un vincente di dritto sulla riga. Si lotta punto a punto ma il francese sembra calare leggermente sul piano fisico mentre Fognini prova a risalire la china. Sul piano del gioco c’è ancora un abisso, potrebbe perderla giusto l’azzurro se dovesse essere per l’ennesima volta in carriera tradito dalla sua esuberanza. Nel quinto game l’azzurro strappa la battuta a Benneteau grazie ad un gran diritto, fondamentale attraverso cui fa impazzire i presenti nel game successivo. Ormai il francese sembra pagare il contraccolpo, mentre il ligure procede spedito e senza indugi verso il traguardo. L’ottavo gioco è quello più determinante sebbene non sarà l’ultimo: Fabio ottiene un game preziosissimo nonostante un warning ricevuto a causa di un’esclamazione un po’ colorita nei confronti del giudice di linea a seguito di un fallo di piede. Fogna è on fire, Benneteau cede il servizio e la partita: 6-3 per Fognini che si assicura un match in cui era vietato abbassare la guardia e prendere sottogamba l’impegno.

CHIAVE TATTICA

Il servizio a uscire e il dritto d’anticipo in lungolinea è stato lo schema principe del match di Fabio. Dopo le difficoltà incontrate nel primo set nel dover contrastare la regolarità e la profondità dei colpi del francese – abile a giocare il rovescio in anticipo -, Fabio è riuscito ad avanzare il raggio d’azione senza perdere più campo come in precedenza. Una volta avvicinatosi alla riga di fondo, Benneteau ha faticato a spingere – specialmente col dritto, d’altronde rimane il fondamentale più vulnerabile – e ha dovuto ripiegare con soluzioni più avventate, tra cui palle corte e maggiori verticalizzazione verso la rete. In tali condizioni, Fognini si è esaltato giocando passanti intelligenti e lob di pregevole fattura. Senza attenersi ad aspetti prettamente tecnici, colpisce in positivo invece la tenuta mentale di Fabio che, eccezion fatta per la fase conclusiva del match, è riuscito a rimane centrato e concentrato su ogni punto trovando la chiave tattica ideale per disfarsi di Benneteau.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 3° Turno

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. J. Benneteau vs F. Fognini



J. Benneteau – F. Fognini

59. Singles ranking 25.

20. 12. 1981 Birthdate 24. 5. 1987

185 cm Height 177 cm

79 kg Weight 74 kg

right Plays right

T. Berdychvs J. del Potro

T. Berdych – J. del Potro

20. Singles ranking 10.

17. 9. 1985 Birthdate 23. 9. 1988

195 cm Height 198 cm

90 kg Weight 97 kg

right Plays right

Luca Fiorino