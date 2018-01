Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 22 gennaio)

Tanti giovani tennisti italiani saranno impegnati a partire da lunedì 22 gennaio nei tornei del circuito internazionale Under 18.

In campo maschile, da segnalare i nove giocatori al via nei tornei di Grado 2 ad Hammamet (Tunisia) e Donetsk (Ucraina). Qui, ci sarà il solo Federico Arnaboldi mentre in Africa occhi puntati, in particolare, sui quattro ammessi al main draw (Di Nocera, Andaloro, Arnaldi e La Vela).

Lunga trasferta in Kenya, per un G4 sulla terra battuta indoor, per cinque nostri connazionali, mentre Mattia Bernardi, Luca Nardi e Andrea Gola saranno di scena rispettivamente in Polonia, Bosnia e Israele.

Per quanto riguarda le ragazze, in quattro sono iscritte ad Hammamet (Delai, Sacco, Brancaccio e Chiesa) mentre in tre giocheranno in Repubblica Ceca, dove solo Lisa Pigato è già certa del main draw.

Infine, in un G5 in Bosnia saranno ben sei le azzurre al via.

5th ITF Junior Magic Trophy Hammamet (Tunisia – G2 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Perin, Simone Cacciapuoti, Matteo Contarino, Pietro Martinetti

MD: Riccardo Di Nocera, Fabrizio Andaloro, Matteo Arnaldi, Giuseppe La Vela

Donetsk City Cup (Ucraina – G2 – Cemento indoor)

MD: Federico Arnaboldi

Magnolia Cup 2018 (Polonia – G4 – Cemento indoor)

MD: Mattia Bernardi

ITF East African 18 & Under Junior Circuit 2018 (Kenya – G4 – Terra outdoor)

MD: Samuel Vincent Ruggeri, Marcello Serafini, Enrico Wood, Carlos Fernando Carvalho, Luca Castagnola

ITF Junior Tournament Kfar Hamaccabiah 1 (Israele – G5 – Cemento outdoor)

MD: Andrea Gola

Central Osiguranje 2 (Bosnia – G5 – Carpet indoor)

MD: Luca Nardi

___________________

5th ITF Junior Magic Trophy Hammamet (Tunisia – G2 – Terra outdoor)

MD: Melania Delai, Federica Sacco, Nuria Brancaccio, Enola Chiesa

I. CLTK CUP 2018 (Repubblica Ceca – G4 – Cemento indoor)

Q: Alessia Tagliente, Sonia Cassani

MD: Lisa Pigato

Central Osiguranje 2 (Bosnia – G5 – Carpet indoor)

Q: Anita Bertoloni, Francesca Rumi

MD: Cristina Elena Tiglea, Sara Ziodato, Diletta Cherubini, Barbara Dessolis

Lorenzo Carini