Lorenzo Sonego esce sconfitto al secondo turno degli Australian Open. Passa il francese Gasquet in tre rapidi set.

Lorenzo Sonego esce sconfitto al secondo turno degli Australian Open (Cemento, A$50.196.000).

Il tennista azzurro è stato superato dal francese Richard Gasquet con il punteggio di 2-6 2-6 3-6 in un’ora e 56 minuti di gioco.

C’è poco da rimproverare a Lorenzo! Oggi l’avversario era di ben altra qualità e lo si è visto. L’azzurro ha pagato la stanchezza fisica per le battaglie dei giorni precedenti e l’inesperienza a giocare in certi contesti; resta comunque da applausi il suo cammino qui a Melbourne, ottimo punto da cui partire per un 2018 pieno di soddisfazioni!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: l’equilibrio in campo dura pochissimo, due giochi, poi la maggior qualità ed esperienza del transalpino esce subito.

Nel terzo game Sonego prova a difendersi ma la spinta avversaria è potente e porta al break francese ai vantaggi.

L’inizio complicato scoraggia il tennista piemontese che, nella fase centrale del parziale, sembra capirne poco.

Il break subito a zero nel quinto game ne è la prova e certifica la netta superiorità di Gasquet.

Il set ormai non ha nulla da dire e si aspetta solo la fine. Gasquet non trova infatti nessun problema a chiudere al primo set point a disposizione.

E’ 6-2 in 33 minuti di gioco.

Secondo set: la fase complicata per Sonego continua, la differenza in campo è netta e lo si nota anche in questo set.

Il giocatore transalpino non riscontra problemi a tenere il servizio mentre i turni di battuta di Lorenzo sono sempre difficili.

Già nel primo game deve annullare tre break point e tenere ai vantaggi, cosa che non gli riesce più nei giochi successivi.

Sonego è infatti costretto a cedere il servizio sia nel terzo che nel quinto game, sempre a 30.

Gasquet è in pieno controllo e non trova ostacoli a chiudere anche questo set.

Al primo set point disponibile è 6-2 per il francese in 39 minuti di gioco.

Terzo set: buona partenza dell’azzurro che prova a scuotersi.

Lorenzo riesce finalmente a mettere in difficoltà l’avversario in risposta e si procura una palla break nel secondo gioco, ben annullata da Gasquet.

Con il passare dei minuti esce ancora il francese, abile a brekkare nuovamente l’italiano nel quinto gioco e a portarsi a un passo dalla vittoria.

I game successivi sono infatti dominati dal transalpino che mette sempre spalle al muro Lorenzo al servizio.

Il tennista piemontese annulla una pericolosa palla break nel settimo gioco ma nulla può nel nono game. Questo gioco è lottatissimo e vede i due contendenti sfidarsi ai vantaggi.

Servono ben cinque match point al transalpino per chiudere la pratica. E’ 6-3 per Gasquet in 44 minuti di gioco.

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

4Inc. (29) R. Gasquet vs L. Sonego



R. Gasquet – L. Sonego

31. Singles ranking 219.

18. 6. 1986 Birthdate 11. 5. 1995

right Plays right

Davide Sala