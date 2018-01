Australian Open: Live gli Italiani. Day 4. Fabio Fognini al terzo turno. Fuori Camila Giorgi e Lorenzo Sonego

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1Inc. (18) A. Barty vs C. Giorgi



GS Australian Open A. Barty [18] A. Barty [18] 5 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 7 4 1 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-40 2-1 → 3-1 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Barty 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Barty – C. Giorgi

17. Singles ranking 71.

24. 4. 1996 Birthdate 30. 12. 1991

right Plays right

GS Australian Open N. Osaka N. Osaka 7 6 E. Vesnina [16] E. Vesnina [16] 6 2 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

N. Osakavs (2) E. Vesnina

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3.Inc E. Donskoy vs (25) F. Fognini



GS Australian Open E. Donskoy E. Donskoy 6 3 4 1 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 2 6 6 6 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Fognini 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 E. Donskoy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 E. Donskoy 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

E. Donskoy – (25) F. Fognini

72. Singles ranking 25.

9. 5. 1990 Birthdate 24. 5. 1987

right Plays right

GS Australian Open D. Goffin [7] D. Goffin [7] 6 6 1 6 J. Benneteau J. Benneteau 1 7 6 7 Vincitore: J. Benneteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 4-6* 6-6 → 6-7 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Benneteau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Benneteau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Goffin 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 J. Benneteau 0-15 0-30 1-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Benneteau 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Benneteau 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

(7) D. Goffinvs J. Benneteau

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

4Inc. (29) R. Gasquet vs L. Sonego



GS Australian Open R. Gasquet [29] R. Gasquet [29] 6 6 6 L. Sonego L. Sonego 2 2 3 Vincitore: R. Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-1 → 5-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Gasquet – L. Sonego

31. Singles ranking 219.

18. 6. 1986 Birthdate 11. 5. 1995

right Plays right

GS Australian Open J. Struff J. Struff 4 4 6 R. Federer [2] R. Federer [2] 6 6 7 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

J. Struffvs (2) R. Federer