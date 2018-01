Video del Giorno: James Keothavong prende una pallata in testa (involontariamente)

Nick Kyrgios non ha avuto tanti problemi per approdare al terzo turno dell’Australian Open contro Viktor Troicki, la verità è che non tutti in campo possono vantare lo stesso destino.

James Keothavong, l’arbitro della partita, ha dovuto affrontare una serie di incidenti, tra cui redarguire un tifoso più euforico del solito, un elicottero che ha sorvolato il campo e, come se ciò non bastasse, un colpo in testa.

“Seriamente, oggi non è il mio giorno! Cosa posso fare Mio Dio, “ ha esclamato il giudice di sedia britannico quando Viktor Troicki lo ha colpito involontariamente alla testa.