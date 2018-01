Australian Open: I risultati con il Live dettagliato della Terza Giornata. Avanza Nadal. Si salva Caroline Wozniacki che nel terzo set era sotto per 1 a 5 e due match point consecutivi contro. Fuori Belinda Bencic. Tsonga batte Shapovalov

Il finalista dello scorso anno, Rafael Nadal, ha superato in trei set anche il secondo turno degli Australian Open. Il numero uno mondiale ha avuto la meglio sull’argentino Leonardo Mayer (ATP 52) con il risultato di 6-3 6-4 7-6 (7/4). Nei sedicesimi il 31enne spagnolo sarà opposto al bosniaco Damir Dzumhur (28).

Più sofferta la vittoria di Jo-Wilfried Tsonga (15), che si è imposto in rimonta sul canadese Denis Shapovalov (50) dopo una battaglia al quinto set durata 3h37′.

Il canadese nel quinto set ha anche servito per il match sul 5 a 3. Il prossimo avversario del francese sarà uno tra l’australiano Nick Kyrgios (17) e il serbo Viktor Troicki (65).

La 15enne Marta Kostyuk, numero 521 della classifica WTA, si è qualificata per il terzo turno degli Australian Open battendo 6-3 7-5 la beniamina di casa Olivia Rogowska (168). L’ucraina ha così portato a undici il numero di successi consecutivi a Melbourne: 6 li ha ottenuti lo scorso anno laurendosi campionessa juniores, 3 nelle qualificazioni e 2 nel tabellone principale. Era dal 1996, quando Martina Hingis giunse fino ai 1/4, che a Melbourne una 15enne non si qualificava per i 1/16.

Caroline Wozniacki (2) ha dal canto suo firmato una grande impresa. Sotto 5-1 e 40-15 nel terzo set contro la croata Jana Fett (119), la danese è riuscita a rimontare imponendosi 3-6 6-2 7-5.

Caroline ha annullato i due match point e poi ha infilato un parziale di sei game consecutivi vincendo la partitap per 7 a 5.

Belinda Bencic (WTA 78) non è riuscita a superare il secondo turno degli Australian Open. Dopo aver eliminato al debutto la statunitense Venus Williams (5), la sangallese nei 1/32 è stata nettamente battuta dalla thailandese Luksika Kumkhum (124), impostasi con il risultato di 6-1 6-3 in 1h18′.

L’elvetica non ha trovato il modo di contrastare il gioco offensivo dell’asiatica, qualificatasi per la prima volta in carriera ai sedicesimi del torneo di Melbourne. Perso il primo set, la svizzera ha provato a reagire nel 2o, ma dopo essersi portata sul 2-0 le è mancata la continuità necessaria per poter almeno provare a ribaltare le sorti della contesa.

“Kumkhum ha giocato un grande match – ha spiegato Bencic a fine partita – Sapevo che sarebbe stata una partita difficile e non sono stata condizionata dalla vittoria ottenuta contro Venus Williams. Il problema è che oggi non ho trovato la tattica giusta per mettere in difficoltà la mia avversaria”.

Australian Open – Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 2° Turno

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. K. Siniakova vs (4) E. Svitolina



GS Australian Open K. Siniakova K. Siniakova 6 2 1 E. Svitolina [4] E. Svitolina [4] 4 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 E. Svitolina 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. J. Fett vs (2) C. Wozniacki



GS Australian Open J. Fett J. Fett 6 2 5 C. Wozniacki [2] C. Wozniacki [2] 3 6 7 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Fett 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Fett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fett 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 J. Fett 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 C. Wozniacki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 J. Fett 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Fett 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Fett 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. (1) R. Nadal vs L. Mayer



GS Australian Open R. Nadal [1] R. Nadal [1] 6 6 7 L. Mayer L. Mayer 3 4 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Mayer 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Mayer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. (3) G. Dimitrov vs M. McDonald



GS Australian Open G. Dimitrov [3] G. Dimitrov [3] 4 6 6 0 8 M. McDonald M. McDonald 6 2 4 6 6 Vincitore: G. Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 8-6 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 7-6 → 8-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 6-6 → 7-6 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Dimitrov 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. (23) D. Gavrilova vs E. Mertens



GS Australian Open D. Gavrilova [23] D. Gavrilova [23] 5 3 E. Mertens E. Mertens 7 6 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Kostyuk vs O. Rogowska



GS Australian Open M. Kostyuk M. Kostyuk 6 7 O. Rogowska O. Rogowska 3 5 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 O. Rogowska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 O. Rogowska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 O. Rogowska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 O. Rogowska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 O. Rogowska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 O. Rogowska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 O. Rogowska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 O. Rogowska 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Kostyuk 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 O. Rogowska 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Kostyuk 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 O. Rogowska 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Kostyuk 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. D. Shapovalov vs (15) J. Tsonga



GS Australian Open D. Shapovalov D. Shapovalov 6 3 6 6 5 J. Tsonga [15] J. Tsonga [15] 3 6 1 7 7 Vincitore: J. Tsonga Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Tsonga 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Tsonga 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. (7) J. Ostapenko vs Y. Duan



GS Australian Open J. Ostapenko [7] J. Ostapenko [7] 6 3 6 Y. Duan Y. Duan 3 6 4 Vincitore: J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Y. Duan 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Y. Duan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Duan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Duan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Duan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Duan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 1-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Duan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Y. Duan 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Duan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Duan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Y. Duan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. A. Cornet vs (12) J. Goerges



GS Australian Open A. Cornet A. Cornet 6 6 J. Goerges [12] J. Goerges [12] 4 3 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. A. Dolgopolov vs M. Ebden



GS Australian Open A. Dolgopolov A. Dolgopolov 7 6 6 M. Ebden M. Ebden 6 3 4 Vincitore: A. Dolgopolov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Dolgopolov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Dolgopolov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Dolgopolov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-6 → 7-6 M. Ebden 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 A. Dolgopolov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Dolgopolov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Dolgopolov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Ebden 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Dolgopolov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Dolgopolov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (15) A. Pavlyuchenkova vs K. Bondarenko



GS Australian Open A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 2 3 K. Bondarenko K. Bondarenko 6 6 Vincitore: K. Bondarenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Bondarenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 K. Bondarenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Bondarenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Bondarenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. B. Bencic vs L. Kumkhum



GS Australian Open B. Bencic B. Bencic 1 3 L. Kumkhum L. Kumkhum 6 6 Vincitore: L. Kumkhum Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Kumkhum 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Kumkhum 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 L. Kumkhum 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Kumkhum 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 L. Kumkhum 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

3. J. Sousa vs (6) M. Cilic



GS Australian Open J. Sousa J. Sousa 1 5 2 M. Cilic [6] M. Cilic [6] 6 7 6 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 J. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sousa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Sousa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Sousa 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Sousa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Hisense Arena – Ora: 08:45 (ora locale: 18:45)

1. (17) N. Kyrgios vs V. Troicki



GS Australian Open N. Kyrgios [17] N. Kyrgios [17] 7 6 7 V. Troicki V. Troicki 5 4 6 Vincitore: N. Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Troicki 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 V. Troicki 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 V. Troicki 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Troicki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Jaziri vs (23) G. Muller



GS Australian Open M. Jaziri M. Jaziri 5 4 7 6 2 G. Muller [23] G. Muller [23] 7 6 6 3 6 Vincitore: G. Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Jaziri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 G. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Jaziri 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6*-5 6-6 → 7-6 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Jaziri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 G. Muller 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 G. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Jaziri 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Muller 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. M. Linette vs (22) D. Kasatkina



GS Australian Open M. Linette M. Linette 7 6 D. Kasatkina D. Kasatkina 6 2 Vincitore: M. Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 4*-4 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Linette 0-15 0-30 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Linette 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 15-40 0-0 → 0-1

3. (30) K. Bertens vs N. Gibbs



GS Australian Open K. Bertens [30] K. Bertens [30] 7 6 N. Gibbs N. Gibbs 6 0 Vincitore: K. Bertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 N. Gibbs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 N. Gibbs 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Gibbs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Bertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Gibbs 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Gibbs 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Gibbs 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Bertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Gibbs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Gibbs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. M. Baghdatis vs (30) A. Rublev



GS Australian Open M. Baghdatis M. Baghdatis 4 7 4 2 A. Rublev A. Rublev 6 6 6 6 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Baghdatis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Baghdatis 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Baghdatis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Baghdatis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Baghdatis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Baghdatis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Baghdatis 0-15 15-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Baghdatis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Baghdatis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (10) P. Carreno Busta vs G. Simon



GS Australian Open P. Carreno Busta [10] • P. Carreno Busta [10] 0 6 3 G. Simon G. Simon 0 2 0 Vincitore: P. Carreno Busta per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Carreno Busta 3-0 G. Simon 0-15 0-40 2-0 → 3-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 G. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. K. Flipkens vs (19) M. Rybarikova



GS Australian Open K. Flipkens K. Flipkens 4 6 2 M. Rybarikova M. Rybarikova 6 0 6 Vincitore: M. Rybarikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Rybarikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 0-5 → 1-5 K. Flipkens 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Rybarikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 M. Rybarikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Flipkens 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Rybarikova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Rybarikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Rybarikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 M. Rybarikova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. J. Millman vs (28) D. Dzumhur



GS Australian Open J. Millman J. Millman 5 6 4 1 D. Dzumhur [28] D. Dzumhur [28] 7 3 6 6 Vincitore: D. Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 0-1 → 0-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. K. Kanepi vs M. Puig



GS Australian Open K. Kanepi K. Kanepi 6 6 M. Puig M. Puig 4 3 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Puig 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Puig 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Kanepi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Kanepi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Puig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Puig 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Puig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Puig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L. Robson / C. Vandeweghe vs (14) H. Chan / (14) K. Srebotnik



GS Australian Open L. Robson / C. Vandeweghe L. Robson / C. Vandeweghe 6 4 H. Chan / K. Srebotnik H. Chan / K. Srebotnik 7 6 Vincitore: Chan/Sre Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Chan / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Robson / C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 H. Chan / K. Srebotnik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 H. Chan / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 H. Chan / K. Srebotnik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Robson / C. Vandeweghe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Chan / K. Srebotnik 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 L. Robson / C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Chan / K. Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 H. Chan / K. Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Chan / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Chan / K. Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Robson / C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Chan / K. Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Robson / C. Vandeweghe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Chan / K. Srebotnik 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Q. Wang / Y. Wang vs O. Kalashnikova / V. Lepchenko



GS Australian Open Q. Wang / Y. Wang Q. Wang / Y. Wang 4 2 O. Kalashnikova / V. Lepchenko O. Kalashnikova / V. Lepchenko 6 6 Vincitore: O. Kalashnikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Q. Wang / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Q. Wang / Y. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Q. Wang / Y. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Q. Wang / Y. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Q. Wang / Y. Wang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Q. Wang / Y. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Q. Wang / Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Q. Wang / Y. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 O. Kalashnikova / V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Q. Wang / Y. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. J. Benneteau / J. Eysseric vs N. Mektic / A. Peya



GS Australian Open J. Benneteau / J. Eysseric J. Benneteau / J. Eysseric 3 0 N. Mektic / A. Peya N. Mektic / A. Peya 6 6 Vincitore: J. Eysseric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Benneteau / J. Eysseric 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 J. Benneteau / J. Eysseric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 N. Mektic / A. Peya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Benneteau / J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Benneteau / J. Eysseric 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Benneteau / J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Benneteau / J. Eysseric 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 N. Mektic / A. Peya 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Benneteau / J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Mektic / A. Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Benneteau / J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. (10) P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez vs R. Haase / M. Middelkoop



GS Australian Open P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez [10] P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez [10] 3 6 6 R. Haase / M. Middelkoop R. Haase / M. Middelkoop 6 3 2 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 5-3 → 6-3 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 5-2 → 5-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Haase / M. Middelkoop 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta / G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S. Zhang vs D. Allertova



GS Australian Open S. Zhang S. Zhang 4 6 D. Allertova D. Allertova 6 7 Vincitore: D. Allertova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 S. Zhang 15-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Allertova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 3-4 → 4-4 D. Allertova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Allertova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 D. Allertova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 0-1 → 1-1 D. Allertova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Allertova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Allertova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Allertova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 D. Allertova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 D. Allertova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. P. Martic vs I. Begu



GS Australian Open P. Martic P. Martic 6 7 I. Begu I. Begu 4 6 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 I. Begu 15-0 30-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 P. Martic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-2 → 1-3 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 I. Begu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 P. Martic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Martic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. (31) P. Cuevas vs R. Harrison



GS Australian Open P. Cuevas [31] P. Cuevas [31] 4 6 4 R. Harrison R. Harrison 6 7 6 Vincitore: R. Harrison Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 R. Harrison 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 5-6 → 6-6 R. Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Cuevas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Cuevas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. (24) D. Schwartzman vs C. Ruud



GS Australian Open D. Schwartzman [24] D. Schwartzman [24] 6 6 6 C. Ruud C. Ruud 4 2 3 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. Y. Nishioka vs A. Seppi



GS Australian Open Y. Nishioka Y. Nishioka 1 3 4 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 0-15 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. I. Karlovic vs Y. Sugita



GS Australian Open I. Karlovic I. Karlovic 7 6 7 4 12 Y. Sugita Y. Sugita 6 7 5 6 10 Vincitore: I. Karlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 12-10 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 11-10 → 12-10 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 10-10 → 11-10 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 9-10 → 10-10 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 9-9 → 9-10 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 8-9 → 9-9 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 8-8 → 8-9 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 7-7 → 7-8 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 6-7 → 7-7 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 6-6 → 6-7 I. Karlovic 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. M. Barthel vs (32) A. Kontaveit



GS Australian Open M. Barthel M. Barthel 3 6 3 A. Kontaveit [32] A. Kontaveit [32] 6 4 6 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Barthel 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Barthel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Barthel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Barthel 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. C. Suárez Navarro vs T. Babos



GS Australian Open C. Suárez Navarro C. Suárez Navarro 6 2 6 T. Babos T. Babos 4 6 2 Vincitore: C. Suárez Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 T. Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 T. Babos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Babos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Babos 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (9) A. Klepac / (9) M. Martínez Sánchez vs V. Golubic / N. Stojanovic



GS Australian Open A. Klepac / M. Martinez Sanchez [9] A. Klepac / M. Martinez Sanchez [9] 3 3 V. Golubic / N. Stojanovic [9] V. Golubic / N. Stojanovic [9] 6 6 Vincitore: Golubic/Stojanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Golubic / N. Stojanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 V. Golubic / N. Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Klepac / M. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4

2. T. Fabbiano / D. Sela vs M. Mirnyi / P. Oswald



GS Australian Open T. Fabbiano / D. Sela T. Fabbiano / D. Sela 6 6 6 M. Mirnyi / P. Oswald M. Mirnyi / P. Oswald 7 3 7 Vincitore: M. Mirnyi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 3-5* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Fabbiano / D. Sela 0-15 0-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 T. Fabbiano / D. Sela 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. C. Bellis / M. Vondrousova vs E. Alexandrova / A. Sevastova



GS Australian Open C. Bellis / M. Vondrousova C. Bellis / M. Vondrousova 3 2 E. Alexandrova / A. Sevastova E. Alexandrova / A. Sevastova 6 6 Vincitore: E. Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-30 15-40 2-5 → 2-6 E. Alexandrova / A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 E. Alexandrova / A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Alexandrova / A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Alexandrova / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 E. Alexandrova / A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Alexandrova / A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Bellis / M. Vondrousova 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Alexandrova / A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Alexandrova / A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Bellis / M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. V. Kudermetova / A. Sabalenka vs S. Cirstea / B. Haddad Maia



GS Australian Open V. Kudermetova / A. Sabalenka V. Kudermetova / A. Sabalenka 2 2 S. Cirstea / B. Haddad Maia S. Cirstea / B. Haddad Maia 6 6 Vincitore: S. Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Kudermetova / A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Cirstea / B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Kudermetova / A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Cirstea / B. Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Maria / P. Parmentier vs M. Krajicek / A. Kudryavtseva



GS Australian Open T. Maria / P. Parmentier T. Maria / P. Parmentier 4 6 3 M. Krajicek / A. Kudryavtseva M. Krajicek / A. Kudryavtseva 6 1 6 Vincitore: P. Parmentier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 T. Maria / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Maria / P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Maria / P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Maria / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Maria / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 T. Maria / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 T. Maria / P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 0-15 15-15 30-15 30-40 1-0 → 2-0 T. Maria / P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Maria / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Maria / P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Maria / P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Maria / P. Parmentier 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Krajicek / A. Kudryavtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Maria / P. Parmentier 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. E. Bouchard / S. Stephens vs (2) E. Makarova / (16) E. Vesnina



GS Australian Open E. Bouchard / S. Stephens E. Bouchard / S. Stephens 4 4 E. Makarova / E. Vesnina E. Makarova / E. Vesnina 6 6 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Bouchard / S. Stephens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 E. Bouchard / S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 E. Bouchard / S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Bouchard / S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Bouchard / S. Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Bouchard / S. Stephens 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 E. Bouchard / S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Bouchard / S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Bouchard / S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 E. Bouchard / S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. H. Nys / B. Paire vs (13) S. Gonzalez / (13) J. Peralta



GS Australian Open H. Nys / B. Paire H. Nys / B. Paire 6 0 6 S. Gonzalez / J. Peralta S. Gonzalez / J. Peralta 4 6 2 Vincitore: H. Nys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Gonzalez / J. Peralta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 4-1 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / J. Peralta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 H. Nys / B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 H. Nys / B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / J. Peralta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / J. Peralta 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 H. Nys / B. Paire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / J. Peralta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / J. Peralta 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. (28) M. Lucic-Baroni / A. Petkovic vs I. Begu / (10) M. Niculescu



GS Australian Open M. Lucic-Baroni / A. Petkovic M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 7 3 2 I. Begu / M. Niculescu I. Begu / M. Niculescu 6 6 6 Vincitore: A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 I. Begu / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 I. Begu / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 I. Begu / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Begu / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Begu / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 I. Begu / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 I. Begu / M. Niculescu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 I. Begu / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Begu / M. Niculescu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-0 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 3*-2 3-3* 4-3* 5*-3 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 I. Begu / M. Niculescu 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 I. Begu / M. Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 I. Begu / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 I. Begu / M. Niculescu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 I. Begu / M. Niculescu 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Begu / M. Niculescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Lucic-Baroni / A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 13 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M. Polmans / A. Whittington vs (11) J. Cabal / (11) R. Farah



GS Australian Open M. Polmans / A. Whittington M. Polmans / A. Whittington 6 6 J- Cabal / R. Farah J- Cabal / R. Farah 7 7 Vincitore: A. Whittington Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J- Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J- Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J- Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Polmans / A. Whittington 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J- Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J- Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J- Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 5*-6 6-6 → 6-7 J- Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 J- Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 J- Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. Polmans / A. Whittington 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J- Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J- Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Polmans / A. Whittington 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J- Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1

2. K. Edmund vs D. Istomin



GS Australian Open K. Edmund K. Edmund 6 6 6 D. Istomin D. Istomin 2 2 4 Vincitore: K. Edmund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Istomin 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

3. B. Mclachlan / J. Struff vs (WC) T. Kokkinakis / J. Thompson



GS Australian Open B. Mclachlan / J. Struff B. Mclachlan / J. Struff 6 6 T. Kokkinakis / J. Thompson T. Kokkinakis / J. Thompson 4 3 Vincitore: B. Mclachlan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Mclachlan / J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 B. Mclachlan / J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 B. Mclachlan / J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Mclachlan / J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis / J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Mclachlan / J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. (1) L. Chan / (1) A. Sestini Hlavackova vs X. Han / C. Liang



GS Australian Open L. Chan / A. Sestini Hlavackova [1] L. Chan / A. Sestini Hlavackova [1] 6 6 X. Han / C. Liang X. Han / C. Liang 3 0 Vincitore: L. Chan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 X. Han / C. Liang 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 X. Han / C. Liang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 X. Han / C. Liang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 X. Han / C. Liang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 X. Han / C. Liang 15-0 30-15 30-30 30-40 40-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 X. Han / C. Liang 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 X. Han / C. Liang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Chan / A. Sestini Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Basilashvili vs (Q) R. Bemelmans



GS Australian Open N. Basilashvili N. Basilashvili 7 6 6 R. Bemelmans R. Bemelmans 5 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Bemelmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Bemelmans 0-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Bemelmans 15-0 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 R. Bemelmans 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Bemelmans 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bemelmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bemelmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. L. Kichenok / M. Ninomiya vs C. McHale / S. Rogers



GS Australian Open L. Kichenok / M. Ninomiya L. Kichenok / M. Ninomiya 6 2 L. Kerkhove / L. Marozava L. Kerkhove / L. Marozava 7 6 Vincitore: M. Ninomiya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. (6) B. Bryan / (6) M. Bryan vs M. Fucsovics / Y. Nishioka



GS Australian Open B. Bryan / M. Bryan [6] B. Bryan / M. Bryan [6] 5 7 6 .M. Fucsovics / Y. Nishioka [6] .M. Fucsovics / Y. Nishioka [6] 7 5 1 Vincitore: B. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 .M. Fucsovics / Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. (5) J. Murray / (5) B. Soares vs F. Tiafoe / D. Young



GS Australian Open J. Murray / B. Soares [5] J. Murray / B. Soares [5] 5 6 6 F. Tiafoe / D. Young [5] F. Tiafoe / D. Young [5] 7 4 4 Vincitore: J. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Tiafoe / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-4 → 6-4 F. Tiafoe / D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe / D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 F. Tiafoe / D. Young 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Tiafoe / D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Tiafoe / D. Young 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe / D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 15 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. (29) L. Safarova / (20) B. Strycova vs N. Broady / A. Smith



GS Australian Open L. Safarova / B. Strycova [29] L. Safarova / B. Strycova [29] 6 6 N. Broady / A. Smith [20] N. Broady / A. Smith [20] 2 1 Vincitore: L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Broady / A. Smith 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 L. Safarova / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 N. Broady / A. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Safarova / B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 N. Broady / A. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Safarova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 N. Broady / A. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Safarova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Broady / A. Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Safarova / B. Strycova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Broady / A. Smith 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2

2. (25) F. Fognini / M. Granollers vs A. Bolt / B. Mousley



GS Australian Open F. Fognini / M. Granollers F. Fognini / M. Granollers 6 6 6 A. Bolt / B. Mousley A. Bolt / B. Mousley 7 3 2 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Fognini / M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Fognini / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Bolt / B. Mousley 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Fognini / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 F. Fognini / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bolt / B. Mousley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Fognini / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 5-3* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Fognini / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Bolt / B. Mousley 2-4 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Bolt / B. Mousley 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Fognini / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bolt / B. Mousley 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. R. Albot / H. Chung vs J. Erlich / D. Nestor



GS Australian Open R. Albot / H. Chung R. Albot / H. Chung 7 6 J. Erlich / D. Nestor J. Erlich / D. Nestor 6 3 Vincitore: R. Albot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Albot / H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Erlich / D. Nestor 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Albot / H. Chung 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Erlich / D. Nestor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Albot / H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Erlich / D. Nestor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Albot / H. Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Erlich / D. Nestor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Albot / H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 4-5* 5-4* 6*-4 6-6 → 7-6 R. Albot / H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Erlich / D. Nestor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Albot / H. Chung 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 J. Erlich / D. Nestor 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 R. Albot / H. Chung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Erlich / D. Nestor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 R. Albot / H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 J. Erlich / D. Nestor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Albot / H. Chung 0-15 15-15 15-30 1-2 → 1-3 J. Erlich / D. Nestor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Albot / H. Chung 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Erlich / D. Nestor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Jebavy / J. Vesely vs R. Lindstedt / F. Skugor



GS Australian Open R. Jebavy / J. Vesely R. Jebavy / J. Vesely 5 5 R. Lindstedt / F. Skugor R. Lindstedt / F. Skugor 7 7 Vincitore: R. Lindstedt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 R. Jebavy / J. Vesely 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Lindstedt / F. Skugor 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 R. Lindstedt / F. Skugor 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Jebavy / J. Vesely 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1

2. (14) I. Dodig / F. Verdasco vs S. Johnson / (13) S. Querrey



GS Australian Open I. Dodig / F. Verdasco [14] I. Dodig / F. Verdasco [14] 4 3 S. Johnson / S. Querrey S. Johnson / S. Querrey 6 6 Vincitore: S. Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Dodig / F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Dodig / F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Dodig / F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Dodig / F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 S. Johnson / S. Querrey 0-15 0-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Dodig / F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 S. Johnson / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 I. Dodig / F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Johnson / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Dodig / F. Verdasco 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Johnson / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 I. Dodig / F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. K. Kozlova / Y. Putintseva vs R. Olaru / O. Savchuk



GS Australian Open K. Kozlova / Y. Putintseva K. Kozlova / Y. Putintseva 3 3 R. Olaru / O. Savchuk R. Olaru / O. Savchuk 6 6 Vincitore: R. Olaru Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Kozlova / Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Kozlova / Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Kozlova / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 K. Kozlova / Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Kozlova / Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Kozlova / Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Olaru / O. Savchuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 K. Kozlova / Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 K. Kozlova / Y. Putintseva 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 K. Kozlova / Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Olaru / O. Savchuk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. (12) R. Atawo / (12) A. Groenefeld vs A. Sharma / B. Woolcock



GS Australian Open R. Atawo / A. Groenefeld [12] R. Atawo / A. Groenefeld [12] 7 6 A. Sharma / B. Woolcock [12] A. Sharma / B. Woolcock [12] 6 3 Vincitore: R. Atawo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sharma / B. Woolcock 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Sharma / B. Woolcock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Sharma / B. Woolcock 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sharma / B. Woolcock 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sharma / B. Woolcock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 A. Sharma / B. Woolcock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Sharma / B. Woolcock 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Sharma / B. Woolcock 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Atawo / A. Groenefeld 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Sharma / B. Woolcock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Atawo / A. Groenefeld 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Sharma / B. Woolcock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Atawo / A. Groenefeld 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sharma / B. Woolcock 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. N. Hibino / D. Jurak vs J. Moore / E. Perez



GS Australian Open N. Hibino / D. Jurak N. Hibino / D. Jurak 4 4 J. Moore / E. Perez J. Moore / E. Perez 6 6 Vincitore: J. Moore Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Moore / E. Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 N. Hibino / D. Jurak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Moore / E. Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 N. Hibino / D. Jurak 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Moore / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 N. Hibino / D. Jurak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Moore / E. Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 N. Hibino / D. Jurak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 J. Moore / E. Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 N. Hibino / D. Jurak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Moore / E. Perez 15-0 30-0 4-5 → 4-6 N. Hibino / D. Jurak 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Moore / E. Perez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5

2. F. Lopez / (9) M. Lopez vs F. Mergea / N. Zimonjic



GS Australian Open F. Lopez / M. Lopez [9] F. Lopez / M. Lopez [9] 6 6 F. Mergea / N. Zimonjic [9] F. Mergea / N. Zimonjic [9] 2 4 Vincitore: F. Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Mergea / N. Zimonjic 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Mergea / N. Zimonjic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Mergea / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Mergea / N. Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Mergea / N. Zimonjic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 F. Mergea / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 F. Mergea / N. Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Mergea / N. Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Mergea / N. Zimonjic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. P. Andujar / (21) A. Ramos-Vinolas vs S. Ratiwatana / S. Ratiwatana



GS Australian Open P. Andujar / A. Ramos-Vinolas P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 6 6 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 4 4 Vincitore: P. Andujar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Ratiwatana / S. Ratiwatana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Andujar / A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva vs K. Bondarenko / A. Krunic



GS Australian Open Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 2 2 K. Bondarenko / A. Krunic K. Bondarenko / A. Krunic 6 6 Vincitore: K. Bondarenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ar. Rodionova / N. Vikhlyantseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. F. Delbonis / V. Estrella Burgos vs (7) O. Marach / (7) M. Pavic



GS Australian Open F. Delbonis / V. Estrella Burgos F. Delbonis / V. Estrella Burgos 1 4 O. Marach / M. Pavic O. Marach / M. Pavic 6 6 Vincitore: O. Marach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 O. Marach / M. Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 O. Marach / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 O. Marach / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 F. Delbonis / V. Estrella Burgos 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4

2. P. Gojowczyk / F. Mayer vs W. Koolhof / A. Sitak



GS Australian Open P. Gojowczyk / F. Mayer P. Gojowczyk / F. Mayer 2 1 W. Koolhof / A. Sitak W. Koolhof / A. Sitak 6 6 Vincitore: W. Koolhof Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 W. Koolhof / A. Sitak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 P. Gojowczyk / F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 W. Koolhof / A. Sitak 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Gojowczyk / F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 W. Koolhof / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 P. Gojowczyk / F. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 W. Koolhof / A. Sitak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Gojowczyk / F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 W. Koolhof / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk / F. Mayer 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 W. Koolhof / A. Sitak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk / F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / A. Sitak 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk / F. Mayer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 W. Koolhof / A. Sitak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. M. Buzarnescu / M. Irigoyen vs S. Hsieh / (8) S. Peng



GS Australian Open M. Buzarnescu / M. Irigoyen M. Buzarnescu / M. Irigoyen 3 5 S. Hsieh / S. Peng S. Hsieh / S. Peng 6 7 Vincitore: S. Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Hsieh / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Hsieh / S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Hsieh / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Hsieh / S. Peng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Hsieh / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Hsieh / S. Peng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Hsieh / S. Peng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Hsieh / S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Hsieh / S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Hsieh / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Buzarnescu / M. Irigoyen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Hsieh / S. Peng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. A. Friedsam / A. Van Uytvanck vs Kr. Pliskova / D. Vekic



GS Australian Open A. Friedsam / A. Van Uytvanck • A. Friedsam / A. Van Uytvanck 0 0 Kr. Pliskova / D. Vekic Kr. Pliskova / D. Vekic 15 5 Vincitore: Kr. Pliskova per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Friedsam / A. Van Uytvanck 0-15 0-5 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 A. Friedsam / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Friedsam / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kr. Pliskova / D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

TBA – Ora: 06:00 (ora locale: 16:00)

1. (1) L. Kubot / (1) M. Melo vs P. Lorenzi / M. Zverev



Il match deve ancora iniziare