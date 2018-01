Fabio Fognini brilla all’esordio negli Australian Open. Sconfitto Zeballos in tre set e sfida contro Dosnkoy al secondo turno

Esordio convincente per Fabio Fognini al primo turno degli Australian Open (Cemento, A$50.196.000).



Il tennista ligure ha superato l’argentino Horacio Zeballos, 32 anni, Nr. 66 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 7-5 in due ore e quattro minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il russo Donskoy, giocatore da non sottovalutare ma con il quale parte con i favori del pronostico.

Bella prova di Fabio. Oggi l’azzurro ha dominato per due set, salvo concedere qualcosa durante il corso dell’ultimo parziale. Fognini è stato sempre in controllo del match, sembrando in ottime condizioni fisiche e mentali.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: si inizia subito con un botta e risposta tra i due tennisti. Al tentativo di allungo dell’italiano segue un immediato controbreak argentino.

La svolta la si trova nel settimo game, con Fabio che opera un facile break a zero e si invola verso la vittoria del set.

Il gioco finale è il più combattuto del set ed è pieno di emozioni. Zeballos si procura la palla del controbreak ma Fognini è abile a fare buona guardia.

Il tennista ligure trova così il punto decisivo al secondo set point a disposizione.

E’ 6-4 per l’italiano in 32 minuti di gioco.

Secondo set: Fabio scappa subito, conquistando il break dopo un primo gioco lottatissimo e concluso ai vantaggi.

Acquisito il vantaggio, l’azzurro sembra essere in controllo del set e mette il pilota automatico.

Zeballos sembra non essere in grado di contrastare i colpi azzurri e fatica a rendersi pericoloso.

Come nel primo parziale, anche in questo set, con l’avvicinarsi della fine fioccano le emozioni.

I giochi tra il settimo e il nono sono duri, giocati punto a punto e tutti chiusi ai vantaggi. E’ bravo l’argentino ad annullare una palla break nel settimo gioco e due set point nel nono gioco, così come è abile Fabio a non abbassare la guardia e a cancellare due palle break nel nono game.

Scampato il pericolo, l’italiano chiude, tenendo a 15 un buon turno di servizio.

E’ 6-4 in 46 minuti di gioco.

Terzo set: parziale stranissimo, con Fabio che parte forte (break a zero ne primo game e 0-40 nel terzo gioco) ma che subisce sempre la rimonta avversaria appena stacca un attimo la spina a livello mentale.

Zeballos ha cuore e lo si nota in questo parziale; non molla mai, anche nelle situazioni più difficili e se la gioca sino alla fine. Il sudamericano cancella quattro palle break nel terzo game, opera il controbreak nel sesto gioco (rimettendo in discussione il set sul 3-3) e ha la forza di reagire all’ennesimo tentativo di allungo azzurro.

Avviene nel settimo gioco, con Fabio abile a prendersi il break ai vantaggi. La gioia dura poco perché il ligure, al servizio per chiudere il match, subisce il controbreak argentino a 15.

La qualità del tennis dell’azzurro è superiore e Fognini riesce finalmente a farla valere. Gli ultimi due giochi sono tutti italiani: break a 15 nell’undicesimo gioco e incontro chiuso al secondo match point nel gioco successivo.

E’ 7-5 in 46 minuti di gioco.

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. H. Zeballos vs (25) F. Fognini



GS Australian Open H. Zeballos H. Zeballos 4 4 5 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 6 6 7 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

H. Zeballos – F. Fognini

66. Singles ranking 25.

27. 4. 1985 Birthdate 24. 5. 1987

left Plays right

Davide Sala