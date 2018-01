Roger Federer non si sente favorito per l’Australian Open e sulla Davis: “Non avere più la Coppa Davis mi dà una libertà assoluta nel mio programma”

Roger Federer è pronto a difendere il titolo vinto all’Australian Open nell’edizione dell’anno scorso.

Il numero due del mondo ha iniziato l’anno in gran forma alla Hopman Cup e spera di essere in grado di produrre lo stesso tennis che lo ha portato a trionfare a Melbourne Park lo scorso anno, ancor più ora che giocatori come Novak Djokovic e Stan Wawrinka sono tornati alla competizione.

In conferenza stampa a Melboune, lo svizzero ha parlato delle aspettative per il primo major dell’anno: “Rispetto allo scorso anno sono momenti totalmente diversi. Quest’anno spero di vincere i primi turni e iniziare ad un buon ritmo. L’anno scorso pensavo solo ‘vediamo cosa succede, un po ‘come quello che Novak e Stan pensano quest’anno”.

“Con l’età, so che non ho molte possibilità perché un giocatore di 36 anni non dovrebbe essere considerato un favorito per questo tipo di tornei. Ora vedo le cose con più calma in questa fase finale della mia carriera “. Per Federer, ci sono alcuni “pesi massimi” che possono essere considerati favoriti. “Rafa, e Novak con i 6 titoli vinti qui, anche se non sa come si sente, possono essere perfettamente i favoriti alla vittoria”.

Un anno dopo il ritorno che nessuno si aspettava, Roger si mostra soddisfatto di tutto ciò che ha vissuto nel frattempo. “È bello che un anno dopo sono il numero 2 al mondo e mi trovo a giocare bene. Quest’anno ho molti punti da difendere, ma sono molto felice di essere agli Australian Open di nuovo e ancora non riesco a credere che è trascorso un anno “, ha ammesso.

Per la Davis: “Dopo la vittoria nel 2014, i tifosi si aspettavano che avremmo rivinto la coppa, ma non c’è mai stata l’idea di bissare il successo”, ha confessato il campione renano in un’intervista rilasciata a L’Équipe. I problemi al ginocchio patiti nel 2016 sembrano aver spinto il 36enne renano a dire definitivamente addio all’Insalatiera: “Non avere più la Coppa Davis mi dà una libertà assoluta nel mio programma; nel corso della mia carriera ho dato tutto malgrado un ritmo a volte complicato”. Chissà se l’amico e capitano Severin Lüthi riuscirà a far tornare il Maestro sui suoi passi ancora una volta…