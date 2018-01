Australian Open: tante insidie per le big e tabellone “aperto”

Tabellone femminile sorteggiato e la sensazione che questa volta, come non mai, le pretendenti alla corona di regina Slam siano davvero tante.

La numero 1 Simona Halep, sempre alla ricerca del primo alloro Major, ha un tabellone assai complicato, che va da un primo turno con la baby Aiava, passando per un terzo turno con la ceca Kvitova e perché no, ottavi contro questa Camila Giorgi versione deluxe ammirata a Sidney (attenzione però alla Barty più che alla Vesnina). Simona però ha le armi per lottare e farcela.

Parte alta anche per una Konta che a Melbourne sa far bene ma che appare alla ricerca di sé stessa, con ottavi idealmente con Karolina Pliskova, a sua volta invece senza ostacoli fino al 4T.

Scendendo il tabellone si incontra l’incognita Muguruza, con la condizione fisica della spagnola che desta dubbi e perplessità: chiamata a un match spettacolare al 3T contro Aga Radwanska ed eventualmente contro la vincente di Kerber – Sharapova agli ottavi, con la tedesca che fa paura e sembra essere tornata quella dei fasti di un tempo.

Se la Mladenovic risorgerà dalle sue ceneri potrebbe esserci un terzo turno interessante con la statunitense Keys, ma prima c’è da vedere se entrambe sapranno ritrovarsi dopo mesi deludenti, soprattutto la francese che viene da una serie catastrofica e infinita di uscite al primo turno. Spot complicato infine per Caroline Garcia: i problemi fisici uniti alle insidie Witthoeft e Vondrousova rappresentano infatti un duro banco di prova.

Parte alta quindi con una semifinale per il sottoscritto che risponde ai nomi di Simona Halep e Angelique Kerber.

Parte bassa meno “affollata” con Venus finalista nel 2017 chiamata a resistere all’urto prima di Belinda Bencic (che 1T ragazzi!) e poi eventualmente in ottavi a quello della tedesca Julia Goerges, fra le tenniste più in forma del momento.

Stephens – Kasatkina al terzo turno (ma Sloane si sarà ripresa dalla sbornia post Us Open?) con la vincente che potrebbe trovare sulla sua strada Elina Svitolina, davvero senza insidie almeno fino agli ottavi.

Ostapenko – Cibulkova (più di Coco Vandeweghe) agli ottavi e soprattutto Caroline Wozniacki rappresentano le attrazioni nell’ultima patte del tabellone, con la danese chiamata a una prova di maturità Slam: se vuole il primato questa volta dovrà fare rima con una vittoria in un Major. La buona sorte per adesso le ha regalato un tabellone sulla carta agevole.

Semifinale nella parte bassa che per il sottoscritto vede lanciatissime Goerges (più di Svitolina) e Wozniacki.

Main Draw – Parte Alta

(1) S. Halep vs D. Aiava

E. Bouchard vs O. Dodin

L. Davis vs J. Cepelova

A. Petkovic vs (27) P. Kvitova

(18) A. Barty vs A. Sabalenka

C. Giorgi vs Q A. Kalinskaya

N. Osaka vs K. Kucova

O. Jabeur vs (16) E. Vesnina

(9) J. Konta vs M. Brengle

M. Gasparyan vs Q A. Blinkova

L. Arruabarrena vs R. Hogenkamp

K. Ahn vs (20) B. Strycova

(29) L. Safarova vs A. Tomljanovic

S. Cirstea vs Z. Diyas

L. Cabrera vs B. Haddad Maia

V. Cepede Royg vs (6) Ka. Pliskova

(3) G. Muguruza vs J. Ponchet

S. Hsieh vs (Q) L. Zhu

N. Vikhlyantseva vs L. Tsurenko

Kr. Pliskova vs (26) A. Radwanska

(21) A. Kerber vs A. Friedsam

N. Hibino vs D. Vekic

T. Maria vs M. Sharapova

V. Lepchenko vs (14) A. Sevastova

(11) K. Mladenovic vs A. Bogdan

Y. Putintseva vs H. Watson

P. Hercog vs E. Alexandrova

Q. Wang vs (17) M. Keys

(28) M. Lucic-Baroni vs S. Rogers

C. McHale vs A. Sasnovich

K. Nara vs M. Vondrousova

C. Witthoeft vs (8) C. Garcia

Main Draw – Parte Bassa

(5) V. Williams vs B. Bencic

(Q) L. Kumkhum vs J. Larsson

A. Van Uytvanck vs P. Martic

I. Begu vs (31) E. Makarova

(23) D. Gavrilova vs (Q) I. Falconi

(Q) V. Kuzmova vs E. Mertens

A. Cornet vs X.Wang

S. Kenin vs (12) J. Goerges

(13) S. Stephens vs S. Zhang

(Q) D. Allertova vs P. Parmentier

J. Brady vs M. Linette

Q A. Schmiedlova vs (22) D. Kasatkina

(25) S. Peng vs M. Kostyuk

J. Fourlis vs O. Rogowska

M. Sakkari vs K. Siniakova

Q I. Jorovic vs (4) E. Svitolina

(7) J. Ostapenko vs F. Schiavone

Y. Duan vs M. Duque-Mariño

M. Niculescu vs M. Barthel

A. Krunic vs (32) A. Kontaveit

(24) D. Cibulkova vs K. Kanepi

S. Stosur vs M. Puig

C. Suárez Navarro vs M. Frech

T. Babos vs (10) C. Vandeweghe

(15) A. Pavlyuchenkova vs K. Kozlova

(Q) V. Golubic vs K. Bondarenko

K. Flipkens vs A. Riske

T. Townsend vs (19) M. Rybarikova

(30) K. Bertens vs C. Bellis

N. Gibbs vs V. Tomova

(LL) J. Fett vs M. Eguchi

M. Buzarnescu vs (2) C. Wozniacki

Alessandro Orecchio