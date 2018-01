Australian Open chiama Italia: quali possibilità al primo turno per i tennisti italiani?

Aspettando buone notizie dalle quali, con il sorteggio dei rispettivi tabelloni i nostri giocatori ammessi di diritto al main draw sanno già quali saranno i loro avversari al primo turno. Vediamo quindi quali possibilità di successo hanno.

Fabio Fognini: dopo la bella semifinale di Sidney il tennista ligure arriva a Melbourne con tanta fiducia e l’avversario di primo turno non appare uno scoglio insormontabile. Con l’argentino Horacio Zeballos Fogna parte assolutamente favorito e anche al secondo turno (probabilmente Florian Mayer) partirebbe con i favori del pronostico. Diverso il discorso nel prosieguo del torneo, con il belga Goffin avversario davvero tosto al 3T. Con Zeballos Fognini deve comunque vincere: per lui un 85% di possibilità di superare un primo turno non troppo ostico. Attenzione però a non sottovalutare l’impegno altrimenti la fregatura è dietro l’angolo.

Paolo Lorenzi: a Paolino, reduce anche lui da un buon torneo disputato a Sidney, è toccata una testa di serie, ovvero il bosniaco Dzumhur tds 28. Attenzione al bosniaco ma possibilità di riuscita: un inizio d’anno di certo non brillante e la sensazione che non siamo di fronte al tennista che ha fatto davvero bene nel finale di stagione indoor lasciano più di qualche speranza. Lorenzi non è favorito ma non parte nemmeno battuto: 40% di possibilità per l’esperto tennista.

Thomas Fabbiano: incontro proibitivo per il tennista pugliese. La (mala)sorte ha portato in dono la testa di serie numero 4, il tedesco Alexander Zverev. È vero che a livello Slam il tedeschino deve ancora dimostrare il suo valore (nel 2017 ha mancato proprio i quattro Major) ma Fabbiano sembra non avere le armi in grado di poter disinnescare il tennis del teutonico, soprattutto su questa superficie. Miracolo cercasi quindi, per Fabbiano intanto alla vigilia un 5% di possibilità.

Andreas Seppi: primo turno fattibile per l’altoatesino, opposto al francesino Moutet. Il buon Seppi ammirato in questi primi incontri del 2018 parte favorito contro il transalpino ed eventualmente anche contro Kohlschreiber al secondo turno se la può giocare. Possibilità di superare il primo turno consistenti: 75%.

Camila Giorgi: teoricamente fortunato il primo turno per la marchigiana, cui è toccata una qualificata. Attenzione però a un principio base del tennis “giorgiano”: quando gioca da favorita arrivano i grattacapi. La tennista però che ha saputo battere Kvitova e Radwanska non può temere una giocatrice qualificata: diverso eventualmente il discorso 2T contro probabilmente la locale Barty, tennista che come lei è partita a mille in questo 2018. La Giorgi deluxe ammirata a Sidney però non può avere limiti: cominciamo intanto con un primo turno da portare assolutamente a casa.

Francesca Schiavone: ennesimo Slam per Lady Schiavone, chiamata a una nuova passerella da affrontare con grinta e spirito da fighter. Le è toccata la Ostapenko, una giocatrice in costante crescita e contro cui sarà davvero difficile spuntarla. Per lei, nonostante l’impegno che ci metterà, alla vigilia un 5% di possibilità di vittoria.

Lo spot degli azzurri

(1) R. Nadal vs V. Estrella Burgos

N. Jarry vs L. Mayer

J. Millman vs B. Coric

P. Lorenzi vs (28) D. Dzumhur

(27) P. Kohlschreiber vs Y. Nishioka

A. Seppi vs C. Moutet

I. Karlovic vs L. Djere

Y. Sugita vs (8) J. Sock

(32) M. Zverev vs H. Chung

T. Kokkinakis vs D. Medvedev

M. Kukushkin vs P. Gojowczyk

T. Fabbiano vs (4) A. Zverev

(7) D. Goffin vs Q

J. Benneteau vs T. Daniel

E. Donskoy vs F. Mayer

H. Zeballos vs (25) F. Fognini

(18) A. Barty vs A. Sabalenka

C. Giorgi vs Q

N. Osaka vs K. Kucova

O. Jabeur vs (16) E. Vesnina

(7) J. Ostapenko vs F. Schiavone

Y. Duan vs M. Duque-Mariño

M. Niculescu vs M. Barthel

A. Krunic vs (32) A. Kontaveit

Alessandro Orecchio