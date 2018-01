Video del Giorno: Novak Djokovic distributore di dolcezze

Ci sono cose che non cambiano mai. Come da tradizione da diversi anni, Novak Djokovic tende ad addolcire la bocca dei giornalisti nella prima e ultima conferenza stampa di ogni stagione.

Nel 2017 questo non è stato possibile considerando le circostanze in cui l’anno si è concluso, ma i cioccolatini sono tornati a Melbourne per la gioia di coloro che erano nella stanza. E naturalmente tutto senza glutine.