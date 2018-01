ATP Auckland: Roberto Bautista Agut batte Juan Martin Del Potro e conquista il titolo (Video)

Lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha conquistato questa notte il torneo ATP 250 di Auckland.

In finale il 29enne di Castellon de la Plana, numero 21 della classifica mondiale e quinto favorito del seeding, ha superato per 61 46 75, in due ore e 7 minuti di incontro, l’argentino Juan Martin Del Potro, numero 12 Atp.

Per l’iberico, che si era già imposto ad Auckland nel 2016, si tratta del settimo titolo Atp conquistato in carriera.

ATP Auckland 250 | Cemento | $501.345 – Finali

