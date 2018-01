Camila Giorgi e l’assenza del padre Sergio nel torneo di Sydney

Negli ultimi giorni, molti utenti ci hanno chiesto chi è all’angolo di Camila Giorgi, vista l’assenza del padre e coach di Camila, Sergio Giorgi.

Si tratta di Andrei Kozlov, padre di Stefan, che sta seguendo Camila per la trasferta di inizio anno. Sergio era presente in Cina e seguirà Camila a Melbourne.

Per il torneo di Sydney Sergio ha avuto un imprevisto e non ha potuto seguire sua figlia nella manifestazione australiana.

Da segnalare che Kozlov, in passato ha ospitato spesso a Miami nella sua Accademia la famiglia Giorgi.

Già nel 2015 per alcune settimane Andrei ha seguito Camila in alcuni tornei.