Sorteggio del Tabellone Maschile degli Australian Open 2018. Il punto sugli italiani.

Buon sorteggio per gli italiani nel tabellone principale degli Australian Open 2018.

Può sorridere Fabio Fognini, testa di serie Nr. 25 del torneo.

Il tennista ligure ha a disposizione uno spot in cui può tranquillamente arrivare al terzo turno, salvo poi trovare la strada sbarrata dal talento belga Goffin.

Fabio parte infatti favorito sia al primo turno contro l’argentino Zeballos, sia al secondo turno dove trova il vincente di Donskoy – F. Mayer. E’ vero che Fognini è spesso imprevedibile ma il terzo turno è da raggiungere.

Come anticipato, l’azzurro dovrebbe poi compiere un’impresa contro Goffin, autore di un finale di 2017 straordinario e in grado di giocare alla pari contro chiunque.

Anche Andreas Seppi ha avuto un buon sorteggio. L’azzurro è finito in uno spot difficile ma non chiuso.

Al primo turno parte favorito contro il francese Moutet in un incontro da non sottovalutare. Il transalpino è in forte crescita e gioca bene; da parte sua, l’altoatesino deve far valere il buon feeling con i campi australiani e l’esperienza.

I successivi due turni vedrebbero poi Andreas impegnato contro il tedesco Kohlschreiber e uno tra Karlovic e Sock.

Sono indubbiamente tutti tennisti contro cui Seppi partirebbe sfavorito ma non battuto in partenza.

La vera incognita è la condizione attuale di Andreas, autore di un finale di 2017 poco convincente e di un inizio di anno ancora da capire.

Paolo Lorenzi è finito nello spot dove troneggia il Nr. 1 del tabellone, Rafael Nadal.

E’ da sottolineare come questo spot presenti svariate incognite; Paolino affronta al primo turno il bosniaco Dzumhur, tennista bravo ma discontinuo.

Paolo può quindi giocarsela e troverebbe un secondo turno da sfavorito contro il vincente di Coric – Millman. Quest’ultimi sono in grado di alternare ottime prestazioni a uscite deludenti e la regolarità di prestazione e l’abnegazione di Lorenzi potrebbero risultare così un valore aggiunto.

L’ultima incognita è la condizione fisica di Nadal. Come si presenterà ai nastri di partenza? Sarà il vero Rafa?

Il premio della sfortuna va assegnato a Thomas Fabbiano. L’azzurro ha pescato veramente male e affronterà un primo turno proibitivo contro Sasha Zverev.

Lo spot non finisce qui, è infatti costellato di giocatori talentuosi, quali Mischa Zverev, Kokkinakis, Medvedev o il coreano Chung.

La speranza è di vedere qualche altro italiano accedere al main draw, superando quindi il torneo di qualificazioni in corso. Forza ragazzi!

Lo spot degli azzurri

(1) R. Nadal vs V. Estrella Burgos

N. Jarry vs L. Mayer

J. Millman vs B. Coric

P. Lorenzi vs (28) D. Dzumhur

(27) P. Kohlschreiber vs Y. Nishioka

A. Seppi vs C. Moutet

I. Karlovic vs L. Djere

Y. Sugita vs (8) J. Sock

(32) M. Zverev vs H. Chung

T. Kokkinakis vs D. Medvedev

M. Kukushkin vs P. Gojowczyk

T. Fabbiano vs (4) A. Zverev

(7) D. Goffin vs Q

J. Benneteau vs T. Daniel

E. Donskoy vs F. Mayer

H. Zeballos vs (25) F. Fognini

Davide Sala