Camila Giorgi lascia solo tre giochi alla polacca Agnieszka Radwanska e accede alle semifinali del torneo Wta di Sydney (Video)

Altra convincente vittoria per Camila Giorgi nei quarti di finale del torneo Premier Wta di Sydney (Cemento, $799.000).

La tennista marchigiana ha superato la polacca Agnieszka Radwanska, 28 anni, Nr. 28 del mondo, con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la tedesca Kerber, probabilmente la tennista più in forma del momento.

Grande prestazione di Camila! L’azzurra ha concesso solo tre giochi alla forte avversaria, non cedendo mai il turno di servizio e giocando in maniera convincente. L’approccio al match, la tenuta mentale nelle difficoltà a inizio secondo set e l’ottimo tennis espresso sono tutti elementi positivi che lasciano il sorriso! Ora forza Camila in un match apparentemente proibitivo.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parte fortissimo la tennista marchigiana. Pronti via e opera il break sulla polacca.

Già al secondo gioco infatti Camila passa alla terza palla break a disposizione.

Il parziale si mette bene per l’italiana e la Giorgi gioca sul velluto. La Radwanska, invece, non trova il tennis per arginare l’azzurra ed è costretta a cedere campo a poco a poco.

Camila è sicura al servizio e aggressiva in risposta, dove mette spesso spalle al muro l’avversaria. Il secondo break conquistato, nel sesto game, ne è la conseguenza e porta l’italiana a servire per il set.

Qui la Giorgi fatica ma porta a casa il set. Dopo un game lottato, al terzo set point a disposizione, la tennista marchigiana conquista il set.

E’ 6-1 per Camila in 33 minuti di gioco.

Secondo set: l’inizio della polacca è veemente; la Radwnska sale di ritmo e Camila fatica sempre più ad arginarla.

E’ brava l’italiana ad annullare due palle break sia nel secondo che nel quarto game.

Scampato il pericolo, la tennista marchigiana sale di ritmo e spezza il match.

D’improvviso si scrolla di dosso paure e preoccupazioni e torna a spingere come nel primo set.

La differenza si nota subito: break a 30 nel quinto gioco, bissato da un secondo break conquistato ai vantaggi nel settimo gioco.

L’ottavo game è quello decisivo; la Giorgi, al servizio per chiudere l’incontro, trova la ferma opposizione della Radwanska.

Al secondo match point a disposizione l’italiana chiude la contesa.

E’ 6-2 per l’azzurra in 53 minuti di gioco.

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

QF Giorgi – A. Radwanska (1-1) ore 09:00



8 Aces 02 Double Faults 166% 1st Serve % 57%32/41 (78%) 1st Serve Points Won 19/31 (61%)9/21 (43%) 2nd Serve Points Won 7/23 (30%)4/4 (100%) Break Points Saved 3/7 (43%)8 Service Games Played 712/31 (39%) 1st Return Points Won 9/41 (22%)16/23 (70%) 2nd Return Points Won 12/21 (57%)4/7 (57%) Break Points Won 0/4 (0%)7 Return Games Played 841/62 (66%) Total Service Points Won 26/54 (48%)28/54 (52%) Total Return Points Won 21/62 (34%)69/116 (59%) Total Points Won 47/116 (41%)

Giorgi – A. Radwanska

100. Singles ranking 28.

30. 12. 1991 Birthdate 6. 3. 1989

right Plays right

Dominika Cibulkovavs Angelique Kerber

Davide Sala