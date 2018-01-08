Tornei iTF Copertina, WTA

ITF Daytona Beach: Il Main Draw

08/01/2018 21:35 Nessun commento
Victoria Duval
Victoria Duval

ITF DAYTONA BEACH(Usa 25k terra)
Anhelina KALININAUKR  [1] – Julia GRABHER AUT
Q – Amanda RODGERS USA (WC)
Jada ROBINSON USA (WC) – Maria SANCHEZ USA
Q – Usue Maitane ARCONADA USA [8]

Ayla AKSUTUR  [3] – Q
Q – Katie SWAN GBR
Francesca DI LORENZO USA – Sophie CHANG USA
Ayano SHIMIZU JPN – Chiara SCHOLL USA [6]

Renata ZARAZUA MEX [7] – Q
Alexandra PERPER MDA  (WC) – Chanel SIMMONDS RSA
Claire LIU USA – Katherine SEBOV CAN
Q – Victoria DUVAL USA [4]

Elena Gabriela RUSE ROU  [5] – Q
Mari OSAKA JPN – Q
Alycia PARKS USA  (WC) – Grace MIN USA
Nigina ABDURAIMOVA UZB – Ulrikke EIKERI NOR [2]

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