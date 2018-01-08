ITF Daytona Beach: Il Main Draw
ITF DAYTONA BEACH(Usa 25k terra)
Anhelina KALININA [1] – Julia GRABHER
Q – Amanda RODGERS (WC)
Jada ROBINSON (WC) – Maria SANCHEZ
Q – Usue Maitane ARCONADA [8]
Ayla AKSU [3] – Q
Q – Katie SWAN
Francesca DI LORENZO – Sophie CHANG
Ayano SHIMIZU – Chiara SCHOLL [6]
Renata ZARAZUA [7] – Q
Alexandra PERPER (WC) – Chanel SIMMONDS
Claire LIU – Katherine SEBOV
Q – Victoria DUVAL [4]
Elena Gabriela RUSE [5] – Q
Mari OSAKA – Q
Alycia PARKS (WC) – Grace MIN
Nigina ABDURAIMOVA – Ulrikke EIKERI [2]
TAG: Tornei ITF
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