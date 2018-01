Tie Break Tens: Ecco il tabellone principale. Si gioca il prossimo 10 Gennaio

Il sorteggio per un’altra edizione del Tie Break Tens è stato reso noto questo lunedì alla Margaret Court Arena di Melbourne ed al vincitore andranno ben $ 250.000.

L’evento ha la particolarità di attrarre giocatori di grande livello, che include in questa edizione il ritorno di Rafael Nadal, Novak Djokovic e Stan Wawrinka e anche il “pensionato” Lleyton Hewitt.

Quarti di Finale

Novak Djokovic vs. Lleyton Hewitt

Rafael Nadal vs. Lucas Pouille

Tomas Berdych vs. Nick Kyrgios

Stan Wawrinka vs. Dominic Thiem

Le partite si svolgono sotto forma di un super tiebreak a 10 punti.