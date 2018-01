La pagina degli italiani Live (Challenger). Gli azzurri in campo Lunedì 08 Gennaio 2018. Andreas Seppi salva un match point e approda al secondo turno nel torneo di Canberra (Video)

Andreas Seppi, non senza problemi approda al secondo turno nel torneo challenger di Canberra.

Il 33enne di Caldaro, numero 87 del ranking mondiale e settima testa di serie, ha battuto in rimonta per 36 63 76(7), dopo oltre due ore di battaglia, il tedesco Maximilian Marterer, numero 95 Atp. Andreas ha anche salvato un match-point sul 7-6 del tie-break, ma con il servizio a disposizione.

Al secondo turno l’altoatesino affronterà il vincente del match che vedrà impegnati lo statunitense Nathan Pasha, numero 618 Atp, e l’australiano Thomas Fancutt, numero 766 Atp, entrambi provenienti dalle qualificazioni.

Challenger Canberra CH | Cemento | $75.000

CH Canberra Andreas Seppi [7] Andreas Seppi [7] 3 6 7 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 3 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* ace 6*-7 7*-7 6-6 → 7-6 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 M. Marterer 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Seppi 15-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Seppi 15-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 5-3 → 6-3 M. Marterer 15-0 30-0 ace 5-2 → 5-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Marterer 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Marterer 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

9 Aces 131 Double Faults 256% 1st Serve % 70%43/53 (81%) 1st Serve Points Won 58/80 (73%)22/41 (54%) 2nd Serve Points Won 17/34 (50%)2/4 (50%) Break Points Saved 6/8 (75%)15 Service Games Played 1522/80 (28%) 1st Return Points Won 10/53 (19%)17/34 (50%) 2nd Return Points Won 19/41 (46%)2/8 (25%) Break Points Won 2/4 (50%)15 Return Games Played 1565/94 (69%) Total Service Points Won 75/114 (66%)39/114 (34%) Total Return Points Won 29/94 (31%)104/208 (50%) Total Points Won 104/208 (50%)

87. Singles ranking 90.

21. 2. 1984 Birthdate 15. 6. 1995

right Plays left

Pasha Nathan– Fancutt Thomas John618. Singles ranking 766.15. 7. 1992 Birthdate 25. 2. 1995right Plays right