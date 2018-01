Roger Federer dopo il successo in Hopman Cup: “È una sensazione totalmente diversa rispetto a quando ho vinto con Martina Hingis perché io ero l’allievo e lei la maestra. Forse stavolta è il contrario.”

Roger Federer ha parlato dopo il successo in Hopman Cup.

“Ogni viaggio è stato memorabile per me in questa competizione. È una sensazione totalmente diversa rispetto a quando ho vinto con Martina Hingis perché io ero l’allievo e lei la maestra.

Forse stavolta è il contrario.”

“Ci sono tante cose positive. È stata una grande settimana come squadra ma anche a livello personale perché in singolare ho giocato alla grande. Devo solo stare calmo in vista di Melbourne e sarò pronto, senza mettermi pressioni extra addosso al di là di chi gioca e chi non gioca.

Vedremo in questa settimana quanto avrò bisogno di allenarmi, conto in ogni caso di essere in forma perfetta. Forse fisicamente lavoro meno rispetto a prima, probabilmente lavoro meno, con ancor più qualità.

In questo modo, ho più tempo libero. Non c’è più motivo per me di stare lì ore e ore. Lavoro di mattina e il pomeriggio sono libero. È bello essere un buon padre, marito e tennista”.