Bernard Tomic alla fine decide di giocare le qualificazioni agli Australian Open ma poi parteciperà ad un Reality Show in Africa. Circa 500 mila euro il compenso

Sembra ormai confermato: Bernard Tomic, ex top 20 della classifica ATP e una delle figure più rilevanti del tennis australiano negli ultimi anni, ha cambiato idea ed ha deciso alla fine di giocare le qualificazioni dell’Australian Open.

Il 24enne non ha ricevuto la wild card per il tabellone principale e prenderà parte alle qualificazioni di Melbourne prima di adottare un “piano” molto più redditizio: la partecipazione a un reality show.

Il programma, che inizierà nelle prossime settimane su Channel Ten della TV australiana, si chiamerà ‘I’m a Celebrity, portami fuori di qui’ e ha come tema principale quello di essere nel mezzo di una giungla in Africa, costringendo le persone a combattere per la propria sopravvivenza e a trovare le condizioni migliori per vivere.

Se tutti i negoziati con il canale sarebbero dovuti rimanere segreti, il giocatore ha “rovinato tutto”, poiché ha informato i suoi amici che vincerà circa mezzo milione di euro per la partecipazione al programma.