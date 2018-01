Thomaz Bellucci si giustifica e l’ITF smentisce il Silent Ban

Thomaz Bellucci ha commentato in un lungo comunicato stampa la sospensione di cinque mesi dopo un test risultato positivo durante l’ultima edizione dell’ATP 250 di Bastad in Svezia.

“Non ho mai assunto volontariamente alcun tipo di integratore o altra sostanza che mi favorisse o violasse le regole dello sport e del fair play. Non avrei mai potuto immaginare che un multivitaminico prodotto da una causa farmaceutica potesse subire una contaminazione.

E’ stato in un momento in cui mi stavo riprendendo dagli infortuni e compiendo una grande cambiamento nella mia carriera, trasferendomi in Florida, per cercare di raggiungere il mio massimo potenziale nel circuito per i prossimi anni”.

La Federazione Internazionale di Tennis ha rivelato alcuni dettagli sul caso di Thomaz Bellucci, risultato positivo a luglio durante il torneo di Bastad, ma ha dimostrato di aver preso la sostanza involontariamente e senza alcuna intenzione di migliorare le sue prestazioni sportive.

L’ITF ha anche spiegato perché il caso non poteva essere reso pubblico prima, rifiutando la tesi del Silent Ban: “Il giocatore ha rifiutato di accettare la sospensione provvisoria e quindi è rimasto libero di competere fino a quando non è stata resa nota la sentenza definitiva. Solo i casi in cui una sospensione provvisoria è imposta o volontaria possono essere resi pubblici in maniera obbligatoria”.