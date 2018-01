WTA Sydney: Tabellone di Qualificazione. Camila Giorgi ai nastri di partenza

Giorgi vs (wc)Tjandramulia

80 WTA rankings 402

30. 12. 1991 Birthdate 11. 5. 1997

right Plays right

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

(1) Makarova, Ekaterina vs Dabrowski, Gabriela

Rosolska, Alicja vs Alexandrova, Ekaterina

Kucova, Kristina vs Yang, Zhaoxuan

Brady, Jennifer vs (8) Bellis, Catherine

(2) Kontaveit, Anett vs Aoyama, Shuko

Giorgi, Camila vs (WC) Tjandramulia, Olivia

(WC) Woolcock, Belinda vs Xu, Yifan

Rodionova, Anastasia vs (5) Witthoeft, Carina

(3) Suárez Navarro, Carla vs Ahn, Kristie

(WC) Patterson, Tammi vs Larsson, Johanna

Duan, Ying-Ying vs Wallace, Isabelle

Lim, Alizé vs (7) Puig, Monica

(4) Davis, Lauren vs Arruabarrena, Lara

(WC) Tomic, Sara vs Jabeur, Ons

Bondarenko, Kateryna vs Mchale, Christina

Cepede Royg, Veronica vs (6) Sakkari, Maria