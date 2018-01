Adidas – Australian Open 2018: I completi di Garbine Muguruza e Caroline Wozniacki

La nuova stagione tennistica 2018 inizia con gli Australian Open e adidas lancia la sua ultima collezione performance, che sarà indossata sul campo dalle migliori giocatrici del mondo.

La collezione donna adidas Barricade di Stella McCartney dà continuità alle palette di colori che si ispirano alla spiaggia della linea Melbourne, con particolare attenzione al design ed ai tessuti performance ‘premium’.

Caroline Wozniacki e Garbine Muguruza indosseranno il meraviglioso completo Stella McCartney: la canotta, di un giallo molto luminoso, sul retro è in tessuto mesh rinfrescante che lascia intravedere la schiena e davanti presenta sullo scollo la cerniera classica delle collezioni di Stella, finitura sportiva e femminile.

La tecnologia delle calzature Barricade Boost 2018 garantirà la massima reattività, mantenendo il controllo e permettendo rapidi cambi di direzione sul campo.

Garbine Muguruza commenta: ‘Il 2017 è stato un anno fantastico con la vittoria del mio secondo Grand Slam e la conquista della posizione numero 1 nella classifica WTA per la prima volta. Tutti si aspettano che io competa allo stesso livello dopo il training invernale ed è dunque importantissimo che io mi senta a mio agio nel mio outfit. Il completo Barricade è strutturato per soddisfare tutte le mie esigenze nella performance, ed inoltre riflette le mie preferenze grazie ad un design femminile e linee classiche sempre attuali’.

La collezione Australian Open adidas by Stella McCartney è disponibile a partire dal 3 Gennaio 2018.