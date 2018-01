Ancora una sconfitta al primo turno per Kristina Mladenovic (la 13 esima consecutiva)

La numero 11 del mondo Kristina Mladenovic non è riuscita ad entrare nel 2018 in un modo diverso da quello che ha chiuso il 2017, ed è stata eliminata nel primo turno del WTA Premier di Brisbane, in quella che è stata la sua tredicesima sconfitta consecutiva in singolare.

La 24enne francese è stata eliminata al primo turno dalla bielorussa Aliaksandra Sasnovich per 1-6, 6-3 e 7-5, in una partita in cui ha comunque mostrato un livello di gioco superiore a quello giocato nella seconda metà del 2017.