Andy Murray a sorpresa non dà forfait a Brisbane. Stasera partirà per l’Australia

Buone notizie arrivano a sorpresa da Andy Murray, che ha sostituito Novak Djokovic ad Abu Dhabi ed è stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut in maniera netta.

Lo scozzese ha confermato nelle dichiarazioni successive al match di oggi che questo è stato un buon test per lui, nonostante è apparso in evidenti difficoltà fisiche.

Il 30enne scozzese ha dichiarato che si è sentito abbastanza bene da provare addirittura a competere per l’ATP 250 di Brisbane in programma la prossima settimana e si recherà quindi in Australia stasera.

“Mi sentivo meglio man mano che l’incontro progrediva. Ho iniziato molto lentamente e Roberto, che è uno dei migliori giocatori del mondo, ha colto l’occasione per avanzare nel punteggio. Quando non gareggi per un lungo periodo, ci vuole tempo per recuperare il ritmo partita. Ho iniziato a sentirmi meglio verso la fine dell’incontro, ma ho bisogno di migliorare un po’ la sicurezza. Ora andrò a Brisbane per continuare a lavorare”.