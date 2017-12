Eugenie Bouchard con una nuova racchetta e con l’ex compagno di allenamenti di Serena Williams

Eugenie Bouchard è a Perth, in Australia, dove da questo fine settimana sarà ancora una volta a difende i colori del Canada nella Hopman Cup, questa volta al fianco di Vasek Pospisil.

L’ex top 5 mondiale si è già allenata nei campi del complesso australiano negli ultimi giorni, evidenziando per gli addetti ai lavori alcune notizie.

Eugenie in allenamento si è esibita con una nuova racchetta – sostituendo la Babolat per HEAD – ed è seguita da Robbye Poole, un ex compagno di allenamento di Serena Williams, con la quale l’ex numero mondiale ha lavorato con lui fino alla sua gravidanza.