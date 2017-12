Hopman Cup 2018: programma, orari e diretta tv

Manca davvero poco all’inizio della nuova edizione dell’Hopman Cup. Come ogni anno, non mancheranno le emozioni e le sorprese nella classica esibizione a squadre di inizio anno, alla quale parteciperanno alcune tra le nazioni più blasonate del panorama tennistico internazionale.

Non ci sarà la Francia, campionessa uscente. Lo scorso anno, il team transalpino formato da Richard Gasquet e Kristina “Kiki” Mladenovic vinse in finale contro gli Stati Uniti di Jack Sock e CoCo Vandeweghe, chiamati a migliorare il risultato del 2017 in un girone di “ferro” con la presenza della Svizzera di Federer e Bencic.

Ad aprire le danze, in diretta esclusiva su Eurosport 2, saranno Russia e gli stessi Stati Uniti sabato mattina alle ore 3 italiane. A seguire, in campo Roger Federer e Belinda Bencic contro il Giappone, composto da Sugita e Osaka.

GRUPPO A

Germania (Alexander Zverev, Angelique Kerber)

Canada (Vasek Pospisil, Eugenie Bouchard)

Belgio (David Goffin, Elise Mertens)

Australia (Thanasi Kokkinakis, Daria Gavrilova)

GRUPPO B

Svizzera (Roger Federer, Belinda Bencic)

Stati Uniti (Jack Sock, CoCo Vandeweghe)

Russia (Karen Khachanov, Anastasia Pavlyuchenkova)

Giappone (Yuichi Sugita, Naomi Osaka)

PROGRAMMA GRUPPO A (orari italiani):

Australia-Canada (31/12, ore 3)

Belgio-Germania (1/1, ore 10.30)

Canada-Germania (3/1, ore 3)

Australia-Belgio (3/1, ore 10.30)

Belgio-Canada (5/1, ore 3)

Australia-Germania (5/1, ore 10.30)

PROGRAMMA GRUPPO B (orari italiani):

Russia-Stati Uniti (30/12, ore 3)

Giappone-Svizzera (30/12, ore 10.30)

Giappone-Stati Uniti (2/1, ore 3)

Russia-Svizzera (2/1, ore 10.30)

Giappone-Russia (4/1, ore 3)

Svizzera-Stati Uniti (4/1, ore 10.30)

La finale (Vincente Gruppo A vs Vincente Gruppo B) è in programma per sabato 6 gennaio alle ore 16 locali, le 9 del mattino in Italia.

DOVE VEDERE L’HOPMAN CUP IN DIRETTA TV

Per l’intera durata della manifestazione, sarà possibile seguire gli incontri in diretta esclusiva su Eurosport 2.





Lorenzo Carini