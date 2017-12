Andy Murray va in rotta ad Abu Dhabi per testare le sue condizioni

Gli interrogatori sul prossimo futuro di Andy Murray persistono.

Il trentenne britannico rimane incerto se giocare al torneo di Brisbane, che inizierà la prossima settimana, e per testare la sua forma fisica si fermerà ad Abu Dhabi in rotta verso l’Australia per una sessione di allenamento.

Novak Djokovic, Dominic Thiem e Kevin Anderson, che gareggeranno nell’esibizione di Abu Dhabi, saranno i suoi compagni di allenamento, secondo quanto rivela il Times.

Senza giocare da Wimbledon a causa di una grave lesione all’anca, l’ex numero uno del mondo passerà per Abu Dhabi ma non per partecipare all’esibizione, ma per allenarsi e vedere se potrà competere nell’ATP 250 di Brisbane.