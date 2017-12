Esibizione Abu Dhabi: programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per il tradizionale torneo d’esibizione denominato Mubadala World Tennis Championship, in programma ad Abu Dhabi dal 28 al 30 dicembre 2017.

In preparazione alla lunga ed estenuante stagione del circuito ATP, i migliori tennisti del panorama internazionale si affrontano in un piccolo torneo che non mette in palio punti per il ranking, ma bensì un ottimo montepremi e la gloria.

L’edizione 2017 è stata bersagliata dagli infortuni. Non saranno al via, infatti, giocatori dal calibro di Rafael Nadal, Stan Wawrinka e Milos Raonic, rimpiazzati da Roberto Bautista Agut, Andrey Rublev e Kevin Anderson. Così facendo, ringrazia Dominic Thiem che può beneficiare di un bye ai quarti di finale ed inizierà la sua avventura direttamente in semifinale, così come Novak Djokovic dall’altra parte del tabellone.

MAIN DRAW

(1) Dominic Thiem vs Bye

Kevin Anderson vs Pablo Carreno Busta

Roberto Bautista Agut vs Andrey Rublev

Bye vs (2) Novak Djokovic

PROGRAMMA DAY1 – GIOVEDI’ 28 DICEMBRE:

Ore 14 italiane: Anderson-Carreno Busta

Ore 16: Bautista Agut-Rublev

PROGRAMMA DAY2 – VENERDI’ 29 DICEMBRE:

Ore 11.30 italiane: finale 5° posto

Ore 14: Thiem vs vinc. Anderson/Carreno Busta

Ore 16: Djokovic vs vinc. Bautista Agut/Rublev

PROGRAMMA DAY3 – SABATO 30 DICEMBRE:

Ore 11.30 italiane: finale 3° posto

Ore 16: finale 1° posto

DOVE VEDERE L’ESIBIZIONE IN DIRETTA TV

L’intera manifestazione “Mubadala World Tennis Championship” sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport: tutte le partite si potranno vedere in diretta su SkySportMix HD.

Lorenzo Carini