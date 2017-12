Rafael Nadal non giocherà ad Abu Dhabi

Rafael Nadal non sarà al via nell’esibizione di Abu Dhabi in programma dal 28 al 30 dicembre prossimo.

Lo spagnolo è ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio destro. Nadal si sta allenando a Maiorca ma non a un ritmo sufficiente per confrontarsi con giocatori di livello.

A sostituirlo ad Abu Dhabi sarà il connazionale Roberto Bautista Agut.