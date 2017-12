Esibizione Abu Dhabi: Forfait di Stan Wawrinka e Milos Raonic. Entrano Anderson e Rublev

Stan Wawrinka non rientrerà al torneo di esibizione di Abu Dhabi contrariamente a quanto annunciato diverse settimane fa. “Non mi sento ancora in grado di giocare a questo livello”, ha dichiarato Stab.

“Insieme al mio team, sto lavorando duramente e faremo di tutto per essere pronto in tempo per gli Australian Open. Devo essere paziente e dare al corpo il tempo necessario per recuperare. Spero di tornare ad Abu Dhabi nel 2018”.

Alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro, e passato sotto i ferri due volte, Wawrinka non ha più giocato dal primo turno del torneo di Wimbledon nel luglio scorso.

Anche Milos Raonic ha dato forfait per l’evento.

Saranno Andrey Rublev e Kevin Anderson ad affrontare rispettivamente Dominic Thiem e Pablo Carreno Busta ai quarti di finale nella ricca esibizione di fine e inizio anno.