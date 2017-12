Presenze Spettatori Slam-Masters 1000 2017: Australian Open batte tutti. Indian Wells il 1000 con più presenze. Madrid di poco sopra Roma

Questi gli spettatori presenti nel 2017 nei tornei del Grand Slam e Masters 1000.

L’Australian Open è stato lo Slam con più presenze tra gli spalti. Indian Wells il Masters 1000 con più spettatori.

Madrid supera di poco Roma.

Grand Slam e Masters 1000 Spettatori 2017

Australian Open 728.763

Indian Wells 439.261

Miami 304.643

Monte Carlo 135.809

Madrid 260.228

Roma 223.583

Roland Garros 471.959

Wimbledon 473.372

Montreal 216.097

Cincinnati 194.373

Us Open 691.143

Masters 1000 Shanghai – Non reso noto

Masters 1000 Parigi Bercy – Non reso noto

Masters Cup Londra – 253.642