Il circuito Tennis Europe torna sul Titano: ecco la San Marino Junior Cup 2018

In attesa di poter riportare sul Titano il Challenger ATP di agosto, la Federazione Sammarinese Tennis si sta sempre più consolidando come una realtà di riferimento per i tornei giovanili. Un altro importante appuntamento si aggiunge al calendario 2018 della FST: la San Marino Junior Cup, che vedrà in Repubblica i migliori tennisti Under 12, 14 e 16 provenienti da ogni parte del mondo. L’evento è inserito nel circuito Tennis Europe, si terrà la prima settimana di luglio (dal 2 all’8) e porterà sul Titano più di 200 giovani atleti, oltre ovviamente a coach, delegati, accompagnatori e altri addetti ai lavori.

Entusiasta il Presidente della FST Christian Forcellini: “Un appuntamento importante, che si aggiunge a quello ITF under 18 di fine luglio, giunto alla sua sesta edizione e sempre garanzia di ottimo livello dei partecipanti. In attesa di poter riportare gli Internazionali ATP in agosto, per il quale continuiamo a lavorare costantemente sia con le istituzioni sia con potenziali aziende sponsor, siamo orgogliosi di aver avuto l’ok da Tennis Europe per organizzare un torneo cosi bello e che porterà in Repubblica tantissimi giovani sportivi”.

La formula della San Marino Junior Cup prevede ben 12 tabelloni principali: maschile e femminile, singolare e doppio per ogni categoria (under 12-14-16), oltre alle gare di qualifcazione che si terranno il week-end precedente.