Toni Nadal parla della forma di suo nipote Rafael: “Vediamo come andranno queste settimane. Le aspettative sono buone e ha tempo per rimettersi in forma”

Toni Nadal, che non accompagnerà più Rafael Nadal nei tornei dall’inizio del prossimo anno, ha confessato mercoledì che suo nipote non è ancora in forma ma ha ancora tre settimane di tempo per esserlo.

“Vediamo come andranno queste settimane. Le aspettative sono buone e ha tempo per rimettersi in forma. Vogliamo che il recupero sia completo e che possa essere in piena forma tra 15-20 giorni”, – dichiara Toni.

Toni Nadal è anche il direttore della WTA di Mallorca e ha annunciato Caroline Garcia come primo nome per l’edizione 2018.