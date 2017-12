Open Court: 2018, attenti a “quei tre” (di Marco Mazzoni)

Dicembre è il mese del riposo, dei bilanci e… dei pronostici. Dopo un’annata così particolare è un azzardo buttarsi in previsioni per la stagione prossima. Nessuno poteva immaginarsi un 2017 dominato in modo dispotico dai due più grandi campioni dell’era Open, come le crisi fisiche o tecniche di molti big. Questo ha generato una stagione strana, che però ci ha regalato anche molte emozioni e sorprese. Dimitrov chiude al n.3 dopo aver vinto Masters ed un 1000; la crescita spettacolare di Zverev e di molti altri giovani, come Rublev e Shapovalov solo per citarne due. La top 100 si è discretamente ringiovanita rispetto a fine 2016, e tutto lascia pensare che nel corso del 2018 molti dei NextGen saliranno parecchio. Chi? Non mi piace azzardare pronostici, però è indubbio che Denis e Andrey potrebbero essere grandissimi protagonisti, come anche Khachanov, Tiafoe e Tsitsipas, per fermarsi ai più “caldi”. Sarebbe il compimento di quel ricambio generazionale da molti invocato, e tutto sommato auspicabile perché la novità – quando accompagnata da qualità – è sempre interessante.

Impossibile fare scommesse. Sarà il campo a raccontarci infinite pagine di tennis, speriamo ricche di spunti. Preferisco segnalare 3 nomi di 3 ragazzi un filo più indietro, ma che credo possano vivere un 2018 importante, di crescita, se non una vera esplosione.

Inizio da quello che tecnicamente mi intriga di più: Corentin Moutet. Figlio della splendida scuola francese, ha incantato tutti a Brest, lo scorso ottobre. Per chi se lo fosse perso, andatevi a gustare gli highlights della partita vs. Tsitsipas… Ha letteralmente fatto impazzire il talento greco a furia di accelerazioni improvvise, colpi precisi in anticipo e palle corte così ben mascherate ed eseguite che Stefanos la maggior parte delle volte nemmeno ci provava. Il suo limite potrebbe essere il fisico: è un “piccolino”, alla Goffin, per altezza e peso, ma che talento, sulla carta non inferiore a quello del belga. Dal suo braccio mancino può uscire di tutto, e grazie ad aperture cortissime “indovinare” le sue traiettorie diventa molto complicato. Velocità di esecuzione, tecnica completa, grande posizione in campo e velocità anche di pensiero. Non disdegna di correre a rete a prendersi un punto di volo sfruttando in contro tempo gli angoli acuti che riesce a generare. In qualcosa mi ricorda Marcelo Rios, e non solo per il “salto” nel rovescio bimane, ma per come dal nulla riesce a cambiare ritmo e trovare angoli difficili, senza apparente sforzo anche su palle senza peso. Il suo potenziale è importante, potrebbe essere un giocatorino di quelli doc, capace di regalarci ore ed ore di tennis delizioso. Forse non vincente al massimo livello, ma chissà… Il 2018 non sarà facile, con una classifica che gli consentirà di giocare i Challenger importanti ed anche qualche ATP, ma seguitelo. Non ve ne pentirete.

La seconda “racchetta” che vorrei segnalare è completamente diversa dalla prima: il norvegese Casper Ruud. Già più noto al grande pubblico rispetto al francese, dopo una primavera 2017 in buona ascesa, Ruud da metà anno si è un po’ eclissato. Capita quando si è molto giovani e l’impatto col tour può essere duro, sia fisicamente che mentalmente. Ed il tennis di Casper ha come capisaldi proprio la spinta, la costanza di rendimento e sostanza più che la fantasia. Tecnicamente è un buon tennista, con discreti margini di crescita in tutti i settori di gioco, per migliorare precisione e costanza di rendimento. Nordico trapiantato in Spagna, ha nei canoni classici del tennis iberico 2.0 i punti di forza del suo gioco. Non è un creativo, magari dalle sue corde non escono quei vincenti che fanno sobbalzare, ma si intravedono qualità importanti, soprattutto per eccellere sulla terra battuta, superficie che paradossalmente è quella più in “crisi di vocazione”, con tanti giovani più attrezzati per campi veloci e gioco offensivo. Di lui mi piace molto l’aderenza dei piedi al terreno, qualità fondamentale sul rosso; e come col rovescio difensivo riesca a trovare facilmente drive lunghi e molto carichi, che da colpi di difesa girano lo scambio facendogli guadagnare campo. Dove invece deve migliorare molto è nel servizio e nella gestione della risposta: al salire del livello, non basta più rispondere lungo e centrale, diventa decisivo saper prendere il rischio già dal primo colpo. Da lui mi aspetto una annata di crescita con buoni risultati anche negli ATP sul rosso. Un ingresso nella top50 (o molto vicino) non è impossibile.

Il terzo nome sarebbe un ritorno molto gradito, dopo continue peripezie: Thanasi Kokkinakis. Il talento aussie si è appena riaffacciato sul tour dopo tanti di quei problemi fisici da far apparire l’Odissea uno scherzo… Battute a parte, “Kokki” è stato terribilmente sfortunato, evidenziando una fragilità fisica direttamente proporzionale al suo talento e potenziale. E’ un giocatore molto noto, quindi non è necessario presentarlo. Ha colpi, potenza e completezza tecnica per essere un top10 ed ambire a vittorie di massimo prestigio, parere condiviso da chi il tour lo bazzica da protagonista. Ricordo solo un pomeriggio a Parigi, anno 2015. Thanasi era in campo sul 18 vs. Basilashvili. Una battaglia feroce di pallate, e grande spettacolo. Uscito dal campo per una piccola “sosta tecnica”, nel rientrare da un angolo dello sperduto campo parigino trovai Vajda, coach di Djokovic, che scrutava con attenzione i colpi dell’aussie insieme al preparatore austriaco di Novak. I due guardavano con attenzione e prendevano appunti, visto che Kokkinakis era un possibile avversario di terzo turno del loro assistito (ed infatti i due si scontrarono). Dopo un dritto clamoroso dell’aussie, i due si guardarono con faccia allibita, e Marian disse “Questo qua è uno vero…”. Già. Potrebbe essere uno di quelli “veri”, a patto che il suo fisico (ginocchia, anche, schiena e chi più ne ha più ne metta…) lo lasci finalmente in pace, supportando il suo tennis potente e spettacolare. Negli ultimi giorni sta postando sui social diverse foto in cui lavora alacremente, da solo o con l’amicone Kyrgios. Sembra “sano”, e voglioso di iniziare a casa sua un 2018 da protagonista. Sarebbe un grande ritorno per il tennis che conta. In bocca al lupo…

Marco Mazzoni

@marcomazz