Daniel Altmaier ed il sostegno di Boris Becker

Daniel Altmaier, 19 anni, è un nome non ancora noto alla maggior parte degli appassionati di tennis, ma ora è sotto l’occhio vigile della federazione tedesca e del suo direttore generale per il tennis maschile, Boris Becker. Il giovane è lontano dalla precocità di Alexander Zverev, è un anno più giovane, ma sta cercando di mettersi in mostra.

Altmaier ha parlato del suo ottimo rapporto con Becker: “Dopo qualche mese che frequentavo il circuito maggiore ho avuto un grave infortunio alla spalla e sono tornato in ottobre. Ho perso la finale in un torneo challenger in Germania, ma la cosa bella è stata che Boris Becker stava guardando la partita e ne sono rimasto molto colpito. Mi ha detto che era disposto a sostenere la mia carriera e che il mio allenatore e io potevamo chiamarlo ogni volta che volevamo”.

Altmaier ha brillato quest’anno nel circuito ATP quando ha raggiunto i quarti di finale ad Antalya a giugno come lucky loser ed è entrato per la prima volta nella top 250 verso la fine della stagione. Nel 2018, punterà sui tornei Challenger e alcuni tornei ATP.