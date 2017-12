Circolo Tennis Maglie, quando è il gruppo a far la differenza

Siamo arrivati alle fasi finali del campionato di A1 di tennis, che inizieranno oggi pomeriggio al PalaPaternesi di Foligno, ma al via non ci sarà il CT Maglie, la vera rivelazione di questa stagione.

La formazione salentina, unica formazione pugliese nella massima serie del campionato di tennis, al via del torneo non era certamente tra le papabili per l’accesso ai playoff scudetto. “La prima vittoria esterna a Genova” – afferma il tennista pugliese Francesco Garzelli – “ha fatto crescere in ognuno di noi la speranza di poter far bene quest’anno, ma il bivio fondamentale è stato a Palermo, nella penultima giornata, dove abbiamo vinto 4-2 nonostante fossero al completo e superiori sulla carta. Lì abbiamo capito che i play off erano nostri”.

Partita dopo partita, infatti, il CT Maglie ha stupito tutti chiudendo il girone in testa, battendo squadre ben più blasonate e centrando i play off scudetto. “È stato il miglior campionato disputato dal Circolo Tennis Maglie.” – dichiara con orgoglio il beniamino di casa Giorgio Portaluri – “Chiudere il girone da imbattuti e centrare i play off è stato un risultato storico per il circolo”.

Il sorteggio per la semifinale, però, non è stato dei migliori. “Abbiamo affrontato l’unica squadra che volevamo realmente evitare” sostiene con sincerità Garzelli. Infatti il risultato non ha sorriso ai pugliesi, e il Circolo Tennis Maglie è stato costretto a salutare il torneo, eliminati dal Circolo Canottieri Aniene Roma. “Non posso fare altro che complimentarmi con loro per il lavoro che hanno svolto in questi anni, soprattutto con i fratelli Berrettini che si allenano là.” – dichiara ancora il tennista barese – “Riguardo alla semifinale si è decisa all’andata, potevamo fare, forse, qualcosina in più io e Giorgio Portaluri, facendo girare dalla parte nostra i primi due singolari, ma onestamente sapevamo di incontrare la squadra più forte della serie A e siamo orgogliosi di aver avuto la possibilità di confrontarci con loro”.

Resta comunque un campionato straordinario, dove la forza del gruppo e il supportarsi a vicenda è stato il vero segreto della squadra. “Avere una formazione equilibrata, senza un giocatore top player a livello internazionale, ma con tutti giocatori affiatati e che abbiano un buon doppio credo abbia fatto la differenza”, dice a riguardo Giorgio Portaluri, unico salentino in squadra e orgoglioso di portare i colori della sua terra in giro per l’Italia. Sia lui sia Garzelli hanno ridotto al massimo l’attività internazionale, dedicandosi maggiormente ai campionati nazionali e a squadre, ma soprattutto per dedicarsi allo studio (Giorgio Portaluri è prossimo alla laurea in Scienze Motorie, ndr) e al lavoro (Francesco Garzelli è impegnato come maestro presso il circolo New Country Bari, ndr), ma entrambi i tennisti pugliesi non hanno abbandonato assolutamente il circuito Futures e sperano, nel prossimo anno, di poter essere competitivi anche a livello internazionale.

Il 2017 del CT Maglie non vuole assolutamente essere un’eccezione, infatti il circolo pugliese mira a diventare una delle realtà più consolidate nel massimo campionato di tennis e chissà a provare a migliorare lo storico risultato raggiunto quest’anno. Il direttore del CT Maglie, Antonio Baviglio, è già al lavoro alla ricerca di un giocatore di spessore internazionale, che andrebbe ad accrescere la forza della squadra salentina con l’obiettivo di un 2018 ancora più sorprendente, guidati dalla forza di un collettivo che ha stupito tutti e ha regalato una bella pagina al tennis pugliese e salentino.

Antonio Galizia