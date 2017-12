Caroline Wozniacki ed il ritiro ancora lontano

L’anno scorso ha lasciato la top 10, dopo una serie di risultati negativi, arrivando a mettere in discussione la sua carriera nel circuito, ma Caroline Wozniacki ha fatto una grande stagione 2017 vincendo il titolo più importante della sua carriera, il WTA Tour Championships.

I dubbi ora sono stati definitivamente messi da parte, anche se David Lee, il suo fidanzato, si è recentemente ritirato dal basket.

Una decisione che non influenzerà la Wozniacki. “Sa che il tennis è tutto per me, sempre. Vuole che continui a giocare per altri dieci anni perché è divertente andare a vedere il tennis. D’altra parte, la decisione è mia “, ha detto la danese.

La migliore amica di Serena Williams nel circuito, dichiara che per quanto riguarda la gestione della carriera, l’americana ha un approccio molto personale e non può essere presa come esempio: “Serena è molto speciale quando si tratta di tennis. Fa le cose a modo suo e funziona alla grande, ma gioca solo 6-8-10 tornei all’anno. È diverso per lei l’impegno verso il tennis.”