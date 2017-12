Il torneo challenger di Noumea cerca gli iscritti tramite twitter

L’isola francese della Nuova Caledonia ospita nella prima settimana della stagione 2018 un torneo Challenger, che ha naturalmente difficoltà ad attrarre nomi interessanti a causa della forte competizione di quella settimana, ovvero l’ATP 250 di Brisbane, Doha, Pune e, naturalmente, la Hopman Cup, oltre ai challenger di Playford e Bangkok.

Adattandosi ai nuovi tempi, i responsabili della comunicazione del torneo sono andati su Twitter cercando di convincere i giocatori: “Nico Almagro, stai pensando alla prossima stagione? Il nostro Challenger è ottimo per iniziare l’anno “, questo um messaggio “tipo” che viene inviato ai vari tennisti.

@AlejandroFalla Hello Alejandro, how are you ? Are you coming this year ? We hope to see you again. Regards — ChallengerBNPNoumea (@ChallengerNCL) 4 dicembre 2017

@FTiafoe Congrats for your season, would like to know if you're planning to come in New Caledonia to start your next season ?! 😉 — ChallengerBNPNoumea (@ChallengerNCL) 2 ottobre 2017

@jordanthommmo2 Hey, coming next year in New Caledonia to start your season 😉 Waiting for you, maybe to win it ! — ChallengerBNPNoumea (@ChallengerNCL) 2 ottobre 2017