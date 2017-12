Rafael Nadal: “Il mio ginocchio non deve star bene ora ma tra un mese, questo è l’obiettivo”

Rafael Nadal ha parlato dell’imminente stagione 2018.

“Non ho terminato la stagione nel miglior modo possibile, ma avrei firmato per avere un’annata del genere.

Il mio ginocchio non deve star bene ora ma tra un mese, questo è l’obiettivo. Procederò passo dopo passo facendo ciò che è necessario per essere pronto. Deve passare del tempo per recuperare bene, ecco perché mi sono preso alcune settimane di riposo.

Devo iniziare da zero. Cercherò di giocare ad Abu Dhabi, Brisbane e Australia. Sarebbe questa la situazione ideale e cercherò di far sì che questo accada.”

“Quest’anno ho giocato 18 tornei, molto pochi. Ho giocato praticamente soltanto ciò che richiede il calendario abituale.

Il fatto è che ho disputato tante partite e per fortuna è andata bene”.