Radek Stepanek seguirà giornalmente Novak Djokovic

Radek Stepanek, nuovo membro del team tecnico di Novak Djokovic, ha rilasciato un’intervista in cui ha chiarito quale sarà il ruolo dei due coach, che comprende ricordiamo anche Andre Agassi.

“Andre [Agassi] viaggerà solo nei maggiori tornei. Lavorerò con Novak quotidianamente. Abbiamo parlato insieme tutti e tre e abbiamo sentito subito che eravamo sulla stessa lunghezza d’onda. La cosa più importante è che ci capiamo e sappiamo quello che vogliamo veramente”, ha detto il 38enne ceco.

Novak Djokovic tornerà a competere nell’ATP 250 a Doha, in Qatar, nella prima settimana del 2018. In precedenza, dal prossimo 28 dicembre sarà al via nell’esibizione di Abu Dhabi.