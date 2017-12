Dalla Serie A1: Anche nel 2018 il Ct Palermo disputerà il massimo campionato nazionale a squadre

Anche nel 2018 il Ct Palermo disputerà il massimo campionato nazionale a squadre. Nel match di ritorno contro il Tc Sinalunga, sono stati sufficienti i punti portati in dote da Andrea Trapani, Claudio Fortuna e Salvatore Caruso tutti vinti in due set. Ricordiamo che in Toscana (domenica 26 novembre) era finita 4-2 per i siciliani.

Il match tra Caruso e Licciardi, inizialmente partito sui campi del Ct Palermo, è poi proseguito sul campo indoor del Tc2 a causa della pioggia.

Per il secondo anno consecutivo, il club di viale del Fante ottiene la salvezza.

Complimenti dunque al lavoro svolto dalla dirigenza, da quello dei due capitani Giovanni Valenza e Davide Cocco e da quello dei giocatori: Salvatore Caruso, Omar Giacalone, Claudio Fortuna, Andrea Trapani, Giorgio Passalacqua, Giovanni Latona, Marco Gjomarkaj, Giovanni Morello e Luca Margaroli.

Grande la gioia da parte dei protagonisti che al termine del match vinto da Caruso si sono stetti in un caloroso abbraccio.

Circolo del Tennis Palermo – Tennis Club Sinalunga 4-2 (andata: 4-2)

Salvatore Caruso (PA) b. Pietro Licciardi (SI) 62 76(5)

Omar Giacalone (PA) b. Christian Perinti (SI) 63 62

Claudio Fortuna (PA) b. Giovanni Galuppo (SI) 63 75

Andrea Trapani (PA) b. Alessandro La Cognata (SI) 63 75

Pietro Licciardi/ Alessandro La Cognata (SI) b. Andrea Trapani/Giovanni Latona (PA) 2-0 rit.

Christian Perinti/Giovanni Galuppo (SI) b. Giovanni Battista Morello/Marco Gjomarkaj (PA) 1-0 rit.

G.A. Lamberto Mattei; arbitri: Filippo Boncimino, Jonah Upkong, Alberto Sutera