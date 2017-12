Il nuovo coach di Djokovic: E’ stato Andre Agassi a consigliare Radek Stepanek

E’ stato Andre Agassi a consigliare Radek Stepanek a Novak Djokovic. E’ stato quindi proprio l’ex giocatore nordamericano che ha avuto l’idea di prendere Stepanek.

“E’ stato un suggerimento di Andre”, ha rivelato il serbo. “Quindi sono sicuro che voi due lavorerete bene insieme. Radek è uno dei miei amici più cari nel circuito e sono rimasto sempre colpito dalla sua determinazione, passione e amore per il tennis. Il fatto che si sia ritirato solo all’età di 37 anni dice molto del suo amore verso questo sport “.

“Ha molta esperienza e conoscenza”, ha continuato l’ex numero uno del mondo, “e ha mantenuto un alto livello per molti anni. Non vedo l’ora di unire le forze con lui e non vedo l’ora di essere nuovamente in campo con il mio nuovo team”.